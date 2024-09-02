Разбирательство в Региональном суде Мошбах - Обвиняется в том, что он был "тренером жизни", держа заложников и совершал изнасилования.

Самоопределяемый мотивационный гид был приговорен районным судом города Мошбах к тюремному сроку в одиннадцать лет и шесть месяцев за обвинения в похищении, причинении тяжкого вреда здоровью и сексуальном насилии. Судебный орган установил, что он эксплуатировал многих женщин в своем доме в Вальдурне, расположенном в районе, граничащем с Баден-Вюртембергом, Гессеном и Баварией, в течение длительного периода.

Уголовное дело было передано в высшую инстанцию - Региональный суд Карлсруэ для дальнейшего апелляционного производства. Виновность мотивационного гида была подтверждена Региональным судом, что привело к подтверждению его первоначального приговора.

Читайте также: