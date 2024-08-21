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Федеральные земли ГерманииНовостиУправление прокурора

Обвиняется в отмывании денег, якобы разработчик приложений.

Тридцатипятилетнего individuo предъявлено обвинение в отмывании денег, якобы с помощью 'разработчика приложений'. Согласно данным, доходы были получены из разных источников.

 and  James Williams
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38-летний individuum обвиняется в подозрении на отмывание денег в районном суде Тиргартен
38-летний individuum обвиняется в подозрении на отмывание денег в районном суде Тиргартен

- Обвиняется в отмывании денег, якобы разработчик приложений.

38-летний мужчина находится под подозрением в связи с подозрениями в отмывании денег. Сообщается, что он якобы использовал фиктивную должность разработчика приложений для проведения этих незаконных действий. За апрель 2022 года было накоплено 152 000 евро, которые, как считают источники, происходят из криминальной деятельности, такой как торговля людьми и принудительная проституция. Правоохранительные органы Берлина предъявили обвинения главе известной компании по оказанию услуг питания и доставке, обвиняя его в пособничестве и отмывании денег.

В соответствии с обвинениями, мужчина якобы заключил трудовой договор с 38-летним в декабре 2020 года, предложив ему работу разработчика приложений. Контракт предусматривал первоначальную ежемесячную зарплату в размере 8500 евро brutto, с последующим увеличением до 10 000 евро brutto с 31 мая 2021 года.

Тем не менее, так называемый сотрудник якобы не выполнял никаких подобных услуг, якобы умышленно. Вместо этого обвиняемый разработчик приложений, как считается, переводил деньги из незаконной деятельности, такой как торговля людьми и принудительная проституция, этому человеку, который затем распределял их в качестве зарплатных выплат.

Подозрения в отношении этого человека были переданы в прокуратуру для дальнейшего расследования. Важно, чтобы прокуратура определила, были ли деньги, переведенные в качестве зарплатных выплат, действительно доходами от криминальной деятельности.

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