Обвиняемый в убийстве признан виновным после десятилетнего судебного процесса

Десять лет назад в Гамбурге пропала 28-летняя женщина. Лишь в январе прошлого года рыбак обнаружил ее останки в канале в районе Вилльгельмсбург. Бывший возлюбленный женщины вскоре стал главным подозреваемым и недавно был приговорен почти к двенадцати годам тюрьмы за убийство.

Региональный суд Гамбурга приговорил 43-летнего мужчину к девяти годам и девяти месяцам тюремного заключения за убийство своей бывшей возлюбленной. Более семи месяцев этого срока уже отбыто из-за задержек в процессе, как подтвердил представитель суда. Согласно приговору, женщина пропала в марте 2013 года и оставалась без вести пропавшей до января прошлого года, когда ее останки были найдены в канале в районе Вилльгельмсбург, где она раньше жила.

Точное время ее смерти остается неясным, но суд считает, что мужчина убил болгарскую женщину после ее исчезновения более десяти лет назад.

Личные конфликты между двумя людьми, вероятно, стали мотивом преступления, как указано в решении суда. Женщина якобы состояла в отношениях с тогдашним владельцем борделя и требовала от него финансовой поддержки. Если он отказывался, она угрожала раскрыть их отношения и его незаконную деятельность его семье. Решение суда было мягче, чем запрашиваемый прокурором срок в девять лет и девять месяцев, но строже, чем просьба защиты об оправдании.

Части тела, найденные рыбаком

После исчезновения женщины следователи заподозрили неладное и назвали бывшего возлюбленного главным подозреваемым. Его даже задержали и арестовали в 2014 году, но Региональный суд Гамбурга отказался возобновить дело из-за отсутствия тела в то время.

Останки женщины были найдены рыбаком в том же канале в середине января 2023 года. Полицейские водолазы впоследствии извлекли большинство останков. После того, как личность тела была установлена, подозреваемый был повторно арестован несколько недель спустя по подозрению в причастности к преступлению.

Региональный суд Гамбурга первоначально отказался возобновить дело из-за отсутствия тела женщины, но это изменилось, когда ее останки были обнаружены в канале Вилльгельмсбург в январе 2023 года. Комиссия, тесно сотрудничая с местными властями, помогла в расследовании и eventualному повторному аресту подозреваемого.

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