Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиТранспорт и телекоммуникации

Обвиняемый в контрабанде наркотиков: Суд слушает дело 56-летнего мужчины

В подвале дома, расположенного в районе Берлина Неукёльн, были изъяты значительные количества запрещенных веществ. Власти задержали подозреваемого торговца. Правоохранители считают, что стоимость незаконной деятельности превышает девять миллионов евро.

 and  Carmen Simpson
Время чтения 1 минута
Предъявлено обвинение в торговле наркотиками, общая стоимость которых оценивается примерно в 9...
Предъявлено обвинение в торговле наркотиками, общая стоимость которых оценивается примерно в 9 миллионов евро, лицу в возрасте 56 лет.

- Обвиняемый в контрабанде наркотиков: Суд слушает дело 56-летнего мужчины

Сбыт наркотиков привел к судебному разбирательству 56-летнего человека в Берлинском районном суде. Его обвиняют в продаже более 300 килограммов кокаина в ходе 35 отдельных сделок, каждая из которых включала килограммы наркотика. Кроме того, обвинение утверждает, что подсудимый координировал перевозки кокаина по Германии, действуя от имени независимо обвиняемого наркоторговца. На открытии процесса один из двух адвокатов защиты заявил, что их клиент не будет комментировать обвинения в настоящее время.

Обвинение считает, что 56-летний мужчина заработал около девяти миллионов евро на этих якобы криминальных действиях. С июля 2020 года по июль 2021 года он якобы продавал кокаин неопознанным лицам в Берлине. Согласно обвинению, "он вел записи о этих сделках в блокноте и иногда даже отправлял изображения запечатанных наркотиков покупателям". Кроме того, он якобы участвовал в перевозках наркотиков в 2020 и 2021 годах. В одном случае он якобы подобрал 100 килограммов кокаина в Гамбурге от имени отдельно обвиняемого лица и доставил их в Берлин, спрятав в своем автомобиле.

Наркотические вещества были обнаружены в подвале жилого дома, где проживал 56-летний мужчина. При его аресте в начале ноября из подвальных помещений было изъято 922 блока каннабиса, общим весом около 88 килограммов. Обвинительное заключение также упоминает о наличии нескольких точных весов, упаковочных материалов, растворителей, стикеров и наличных в размере 10 000 евро, найденных в подвале. В его автомобиле было обнаружено тайное отделение для перевозки наркотиков.

Процесс запланирован на 16 дополнительных дней до середины ноября. Заседания продолжатся 23 августа.

Адвокаты защиты планируют утверждать, что доход подсудимого в основном поступал из законных источников, таких как работа в области [транспорта и телекоммуникаций]. Несмотря на это, обвинение утверждает, что сложный метод упаковки и перевозки наркотиков, подтвержденный тайным отделением в его автомобиле и точными весами, найденными в подвале, указывает на причастность к незаконной торговле наркотиками.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Курту Кромеру вручили награду за его преданность признанию наличия депрессии.
Федеральные земли Германии

Курту Кромеру вручили награду за его преданность признанию наличия депрессии.

Юморист из Берлина открыто поделился своей личной борьбой с проблемами психического здоровья. Сейчас он продвигает снижение стигмы в отношении психических расстройств и был признан Фондом Роберта Эなみ за свои усилия.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Восстановление сетей Vodafone: Тысячи пользователей восстановили соединение (Архивное изображение)
Федеральные земли Германии

Прерывание службы Vodafone исправлено, что повлияло на многих пользователей.

Проблема с мобильным провайдером Vodafone решена. Многие абоненты в Бранденбурге и Мекленбурге-Передней Померании испытывали сотовую связь. В чем причина?

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно

Последние

Китай и Россия рассматривают возможность расширенного сотрудничества в области энергетических...
Политика

Китай и Россия рассмотрели вопрос о укреплении сотрудничества в области энергетики.

Китай и Россия рассмотрели вопрос о укреплении сотрудничества в области энергетики. Во время визита в Москву премьера Китая Ли Цянь обсуждение сосредоточилось на укреплении сотрудничества в энергетическом секторе. Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что Россия в настоящее время является крупнейшим поставщиком нефти для Китая. "Мы стремимся лидировать в поставках

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Политическая стабильность Германии: под контролем на грани демократии
Политика

Политическая стабильность Германии: под контролем на грани демократии

Грегор Петер Шмитц изучает публикацию на этой неделе, сосредоточившись на Бьёрне Хёке и предстоящем опросе Forsa, предсказывающем результаты предстоящих выборов в ландам

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно