- Обвиняемый в контрабанде наркотиков: Суд слушает дело 56-летнего мужчины

Сбыт наркотиков привел к судебному разбирательству 56-летнего человека в Берлинском районном суде. Его обвиняют в продаже более 300 килограммов кокаина в ходе 35 отдельных сделок, каждая из которых включала килограммы наркотика. Кроме того, обвинение утверждает, что подсудимый координировал перевозки кокаина по Германии, действуя от имени независимо обвиняемого наркоторговца. На открытии процесса один из двух адвокатов защиты заявил, что их клиент не будет комментировать обвинения в настоящее время.

Обвинение считает, что 56-летний мужчина заработал около девяти миллионов евро на этих якобы криминальных действиях. С июля 2020 года по июль 2021 года он якобы продавал кокаин неопознанным лицам в Берлине. Согласно обвинению, "он вел записи о этих сделках в блокноте и иногда даже отправлял изображения запечатанных наркотиков покупателям". Кроме того, он якобы участвовал в перевозках наркотиков в 2020 и 2021 годах. В одном случае он якобы подобрал 100 килограммов кокаина в Гамбурге от имени отдельно обвиняемого лица и доставил их в Берлин, спрятав в своем автомобиле.

Наркотические вещества были обнаружены в подвале жилого дома, где проживал 56-летний мужчина. При его аресте в начале ноября из подвальных помещений было изъято 922 блока каннабиса, общим весом около 88 килограммов. Обвинительное заключение также упоминает о наличии нескольких точных весов, упаковочных материалов, растворителей, стикеров и наличных в размере 10 000 евро, найденных в подвале. В его автомобиле было обнаружено тайное отделение для перевозки наркотиков.

Процесс запланирован на 16 дополнительных дней до середины ноября. Заседания продолжатся 23 августа.

Адвокаты защиты планируют утверждать, что доход подсудимого в основном поступал из законных источников, таких как работа в области [транспорта и телекоммуникаций]. Несмотря на это, обвинение утверждает, что сложный метод упаковки и перевозки наркотиков, подтвержденный тайным отделением в его автомобиле и точными весами, найденными в подвале, указывает на причастность к незаконной торговле наркотиками.

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