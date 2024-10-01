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ПолитикаНовостиДональд Трамп

Обвиняемый Трампом убийца несет личную ответственность за невиновность

 and  Hanna Hofmann
Время чтения 2 минут

Обвиняемый Трампом убийца несет личную ответственность за невиновность

58-летний человек, которого подозревают в заговоре с целью убийства кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, признал себя невиновным в суде. Райан Уэсли Раут отверг все пять выдвинутых против него обвинений, как сообщают заслуживающие доверия источники, такие как CNN и ABC News.

Министерство юстиции США предъявило основному подозреваемому обвинения примерно через неделю после попытки нападения, вменяя ему попытку убийства кандидата в президенты и владение огнестрельным оружием как ранее судимым лицом с измененным номером серийного производства. Если вина будет доказана, Рауту грозит пожизненное заключение.

15 сентября агенты службы безопасности открыли огонь по вооруженному человеку, спрятанному в кустах на гольф-клубе Трампа во Флориде. Подозреваемый не произвел ни одного выстрела и убежал, но был позже задержан и заключен под стражу. Документы суда свидетельствуют о том, что мобильное устройство Раута находилось на месте происшествия в течение примерно двенадцати часов, что может указывать на его причастность.

Мотивы его действий все еще не ясны. Как сообщает Ассошиэйтед Пресс, Раут опубликовал книгу в прошлом году, в которой выразил поддержку Трампу и чувство вины за его избрание. Он назвал Трампа "идиотом" из-за штурма Капитолия в 2021 году и выхода из международного ядерного соглашения с Ираном.

Возможные мотивы?

В своей книге подозреваемый призывал Иран убить бывшего президента: "Вы можете устранить Трампа". Он также назвал Трампа "идиотом" из-за штурма Капитолия в 2021 году и выхода из ядерной сделки с Ираном. Кроме того, он написал: "Я отдал все, что мог (...) Остальное зависит от вас, чтобы завершить задачу; и я готов предложить 150 000 долларов любому, кто сможет это сделать". Неясно, что имел в виду автор и планировал ли он это заявление в преддверии запланированной попытки убийства.

Несмотря на призыв к убийству Дональда Трампа в своей книге, Раут решительно отрицал предъявленные ему обвинения в суде. Продолжается судебный процесс над 58-летним мужчиной, которого подозревают в участии в предполагаемом заговоре с целью убийства бывшего кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа.

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