- Обвиняемый признался в преследовании.

Подозреваемый якобы вызвал смертельное ДТП, управляя автомобилем без действительного водительского удостоверения и под воздействием марихуаны, пытаясь скрыться от правоохранительных органов. 21-летний подозреваемый уже признался в содеянном. "Я никогда не планировал, чтобы это трагическое событие произошло", - заявил подозреваемый в заявлении, зачитанном его адвокатом на первом слушании в совете по делам несовершеннолетних Регионального суда Баден-Бадена. Подозреваемый выразил сожаление о том, что сел за руль в тот день.

Изначально, 20-летний подозреваемый якобы пытался скрыться от полицейской проверки на ближайшем КПП в Гаггенау, управляя автомобилем своего отца со скоростью более 100 километров в час. В результате ДТП на перекрестке, подозреваемый, предположительно имеющий tanto немецкое, как и турецкое гражданство, потерял контроль над автомобилем и сбил женщину на пешеходной дорожке. Женщина скончалась в больнице примерно через месяц.

Прокуратура предъявила подозреваемому обвинения, в том числе, но не ограничиваясь, убийство в связи с несанкционированным уличным гонками, повлекшим за собой смерть. Региональный суд Баден-Бадена назначил пять дополнительных дат слушаний, которые продлятся до середины октября.

Действия подозреваемого во время ДТП привели к трагической смерти женщины на пешеходной дорожке. Несмотря на попытки скрыться от правоохранительных органов, подозреваемый теперь будет предан суду за убийство в связи со смертельным ДТП.

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