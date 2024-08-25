- Обсуждение последствий инцидента в Солингере в Саксонии

После нападения ножом в Солingen развернулась дискуссия в Саксонии о последствиях, в результате которой погибли трое и были ранены несколько человек. Лидер земли Михаил Креtschmer (ХДС) считает федеральное правительство ответственным. Он заявил: "Несмотря на всю скорбь, важно признать: Сейчас время положить конец умиротворению и бездействию. Федеральное правительство finally должно действовать", - сказал он агентству DPA в Дрездене. Все 16 лидеров земель согласились с необходимостью существенного сокращения миграции.

В пятницу вечером мужчина якобы без разбора напал на прохожих во время фестиваля, празднующего 650-летие Солingen. В последовавшей панике нападавший скрылся. Трое погибших - 67-летний мужчина и двое 56-летних (один мужчина и одна женщина). Восьмерых человек ранили, четверо из них тяжело. ИГ взяло на себя ответственность за нападение, но пока никакой исламистской мотивации не подтверждено. В субботу вечером 26-летний сирийский мужчина сдался правоохранительным органам и находится в заключении.

Креtschмер вновь выступает за ограничение миграции

Его предложение по будущей политике приема беженцев в Германии - менее 320 000 человек, как в прошлом году, с целевым показателем около 50 000. Он сказал: "Наша соседняя страна, Дания, Sets a good example. Германия может этого достичь, если федеральное правительство проявит готовность действовать". Даже повторяющиеся правонарушители должны быть выдворены систематически, так как они часто избегают депортации в настоящее время.

Министр внутренних дел Армин Schuster (ХДС) призвал к более строгому контролю границ и систематическим выдворениям, заявив: "Мой запас терпения на политические обещания и сюрпризы иссяк. Коалиция «трафик света» пренебрегала политикой миграции с момента своего основания". Он предложил депортационные рейсы в Сирию и Афганистан и приостановку воссоединения семей для лиц, получивших дополнительную защиту.

Политик СДПГ Кёппинг предупреждает об эксплуатации акта правыми силами

Министр социальных дел Петра Кёппинг (СДПГ), кандидат своей партии на выборах в землю, выразила озабоченность. "Правые силы используют это ужасное деяние отдельного лица для косвенного или прямого связывания всех беженцев и лиц мусульманской веры с террористическими организациями. Мы не можем допустить этого". Важно защищать молодых мусульман от экстремистских идей в Интернете или прямых попытках вербовки террористическими организациями.

Кёппинг считает нападение жестоким актом. "Он подчеркивает разрушительные последствия исламского терроризма. Правильно вводить эффективные правовые нормы и компетентные правоохранительные органы для борьбы с терроризмом и насилием".

В дискуссии о ужесточении контроля над огнестрельным оружием Свободные избиратели выступают против общего запрета ножей. "У нас нет проблемы с огнестрельным оружием в Германии, а проблема с преступностью. Те, кто отвергает наши законы, хочет установить шариат и не любит наше общество, не будут удерживаться запретом на ножи", - объяснил кандидат в лидеры Маттиас Бергер. Количество преступлений, совершенных мигрантами, вызывает тревогу. "Мы требуем более строгих наказаний для беженцев, которые нарушают наши основные законы. Те, кто ищет убежище в Германии, должны соблюдать наши правила - иначе они не имеют места в нашем обществе".

Креtschmer: Сочувствие к погибшим, раненым и их семьям

Политики в Саксонии шокированы инцидентом в Солingen. Креtschмер вспомнил: "Поджог в Солingen в 1990-х годах был травмирующим опытом для объединенной Германии". Затем он процитировал выжившую Мевлюде Генч: 'И все же я не отреагировала ненавистью', что было глубоко. "Тридцать лет спустя в том же городе происходит ужасное нападение - но это могло произойти где угодно в Германии. Наши мысли с погибшими, ранеными и их семьями". Подобным образом, Кёппинг сказала: "Мы скорбим по жертвам. Мы беспокоимся о раненых. Мы выражаем свои соболезнования семьям и всем, кто стал свидетелем этого трагического события напрямую. Наша глубочайшая благодарность спасательным службам, и наше высочайшее уважение правоохранительным органам за их быструю реакцию".

Дискуссия в Саксонии о последствиях нападения ножом в Солingen резко критикуется Михаилом Креtschmer, который считает, что федеральное правительство должно принять больше мер для предотвращения подобных инцидентов. В ответ на нападение ножом в Солingen некоторые политики призывают к более строгому контролю границ и систематическим выдворениям, заявляя, что текущие политики позволяют повторяющимся правонарушителям избегать депортации.

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