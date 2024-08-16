- Обсуждение по поводу посещений домов беженцами

Продолжают циркулировать слухи о том, что беженцы могут временно возвращаться в свои страны даже без законных оснований. Дело афганских заявителей на убежище вновь подняло этот вопрос, хотя официальных данных нет. Поводом для этого стало расследование RTL, согласно которому турагентства в Гамбурге якобы организуют поездки в Хиндукуш для афганцев.

Комиссар по вопросам миграции при федеральном правительстве Йоахим Штэмпе (ФДП) теперь предостерегает беженцев от поездок в свои страны с туристическими или отдыхательными целями. Он сказал Bild: "Германия должна оставаться открытой, но не глупой. Власти должны гарантировать, что люди, которые здесь подавали заявление на защиту, но отдыхают в своей стране, немедленно лишаются своего защищенного статуса и не могут оставаться в Германии. Точка."

Статус защиты после поездок на родину пересматривается

Поездки в страну происхождения могут быть разрешены в отдельных случаях - например, из-за серьезной болезни или смерти близких родственников. Федеральное управление по делам мигрантов и беженцев (Bamf) в Нюрнберге заявляет, что рассматривает каждый случай индивидуально, чтобы определить, следует ли отозвать предоставленную защиту.

Тем не менее, уполномоченный орган не имеет точных данных о том, сколько раз защита была отозвана. Bamf публикует общую статистику по пересмотру защиты, которые также проводятся по другим причинам, кроме поездок на родину. Однако нет подробной разбивки причин, по которым пересмотр или отзыв решения о защите рассматривался или рассматривается.

По поводу допустимости поездок на родину спикер сказал: "Bamf в целом исходит из того, что они разрешены только при определенных условиях". Например, краткая поездка на родину для выполнения морального долга - например, посещение похорон или больного родственника - не является основанием для отзыва.

Посещения на родине ранее уже обсуждались публично

В предыдущие годы велись дебаты о посещениях на родине людьми, ищущими защиту в Германии, например, в отношении поездок сирийцев. В 2017 году запрос AfD в земельном парламенте Баден-Вюртемберга вызвал резонанс, в котором требовалось расследовать случаи пребывания беженцев на родине.

Тогда Министерство внутренних дел сообщило на основе опроса органов по иностранцам, что с 2014 года было известно около 160 случаев, когда люди возвращались в свои страны один или несколько раз. Предполагается определенная степень недосчета. В качестве примеров упоминались личные, семейные или деловые причины.

В 2017 году правительство земли Северный Рейн-Вестфалия ответило на малый запрос, что, по его данным, беженцы, в частности, не едут в свои страны "отдыхать".

Предупреждение федерального правительства против неэссенциальных посещений на родине поддерживается Йоахимом Штэмпе, комиссаром по вопросам миграции ФДП. Он подчеркивает, что беженцы, которые возвращаются в свои страны с туристическими или отдыхательными целями, могут лишиться своего защищенного статуса. Однако Bamf считает разрешенными поездки на родину при определенных условиях, таких как посещение похорон или больного родственника.

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