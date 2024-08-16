- Обсуждение по поводу посещений домов беженцами

Поговаривают, что беженцы могут временно возвращаться в свои страны даже без законных оснований. История с афганскими заявителями на убежище вновь подняла этот вопрос, хотя официальных данных нет. Поводом стал расследование RTL, согласно которому турагентства в Гамбурге якобы организуют поездки в Горы Гиндукуш для афганцев.

Комиссар правительства по вопросам миграции, Йоахим Стамп (ФДП), теперь предупреждает беженцев против поездок в свои страны с туристическими целями. Он сказал Bild: "Германия должна оставаться открытой, но не глупой. Авторитеты должны гарантировать, что люди, которые здесь хотят получить защиту, но отдыхают в своей стране, сразу же теряют свой статус и не могут оставаться в Германии. Точка".

Статус защиты после поездок на родину пересматривается

Поездки в страну происхождения в отдельных случаях могут быть разрешены - например, из-за серьезной болезни или смерти близких родственников. Федеральное управление по делам миграции и беженцев (Bamf) в Нюрнберге заявляет, что в каждом отдельном случае проверяется, следует ли отозвать предоставленную защиту после известных поездок на родину.

Тем не менее, уполномоченный орган не имеет точных данных о том, сколько раз защита была отозвана. Bamf публикует общую статистику по пересмотру защиты - которые также проводятся по другим причинам, кроме поездок на родину. Однако нет подробной разбивки по причинам, по которым пересмотр или отзыв решения о защите были или рассматриваются.

По поводу разрешений на поездки на родину представитель сказал: "В этом отношении Bamf, как правило, исходит из того, что они разрешены только при определенных условиях". Например, короткая поездка домой для выполнения морального долга - например, посещение похорон или больного члена семьи - не является причиной для отзыва.

Посещения на родине обсуждались ранее

В предыдущие годы велись дебаты о посещениях на родине людьми, ищущими защиту в Германии, например, с сирийцами. В 2017 году запрос AfD в земельном парламенте Баден-Вюртемберга вызвал резонанс, требуя расследования пребывания беженцев на родине.

Тогда Министерство внутренних дел заявило на основе опроса органов иностранных дел, что с 2014 года было известно около 160 случаев, когда люди возвращались в свои страны один или несколько раз. Определенный уровень недосчета ожидается. В качестве примеров упоминались личные, семейные или деловые причины.

В 2017 году правительство земли Северный Рейн-Вестфалия ответило на малый запрос, что, по имеющимся данным, беженцы не едут в свои страны "отдыхать" там.

Несмотря на предупреждения Йоахима Стампа, некоторые беженцы все еще могут рассматривать возможность посещения своих стран, как показывает расследование, указывающее на поездки в Афганистан через турагентства в Гамбурге. Федеральное управление по делам миграции и беженцев тщательно изучает вопрос о статусе защиты после поездок на родину, признавая, что короткие возвращения по конкретным причинам, таким как посещение похорон или больных членов семьи, не считаются основанием для отзыва.

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