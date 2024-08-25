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Обсуждение о запрете на оружие после инцидента в Соллингене

Нападение ножом в Гринау, Северный Рейн-Вестфалия, со смертельным исходом и тремя жертвами усиливает дискуссию о запрете ношения ножей в общественных местах. Фракция Союза в Бундестаге призывает к внезапным проверкам у сотрудников полиции, как заявил депутат-портфельщик Торстен Фрай (ХДС)...

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Обсуждение о запрете на оружие после инцидента в Соллингене

Министр внутренних дел и министр юстиции должны предложить прочную стратегию борьбы с растущим количеством нападений с ножом среди молодых мужчин, заявил Фри в интервью газете. По его мнению, эта стратегия может включать создание зон без ножей и ужесточение регулирования оружия. Кроме того, расширение полномочий полиции, таких как проведение случайных обысков на ножи, также может быть включено в план.

Между тем, Ассоциация немецкой криминальной полиции (БДК) выступает за взвешенную дискуссию о борьбе с насилием с ножом, различая заранее спланированные нападения и импульсивные преступления. "Мы должны отделить обсуждение роста насилия с ножом от инцидента в Солingen", - сказал председатель БДК Дирк Пеглов агентству ДПА.

Пеглов подчеркнул, что преступник не был бы остановлен зонами без ножей или общим запретом на ножи. Однако большинство случаев насилия с ножом происходят из-за жарких споров, и значительная часть таких случаев связана с эскалацией конфликтов, добавил он. Пеглов также предложил создать зоны без ножей, где полиция могла бы проводить целенаправленные обыски на ножи.

Министр внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии Герберт Рюль (ХДС) подчеркнул важность сосредоточения на преступниках для борьбы с насилием с ножом. По его мнению, прогресс по этому вопросу не может быть достигнут только путем рассмотрения самого оружия. Вместо этого нам нужно копнуть глубже, задаваясь вопросом, кто носит нож и почему, сказал он в программе ARD "Tagesthemen" в субботу вечером. В его штате уже некоторое время ведутся усилия по тщательному анализу инцидентов и отходу от "общих дискуссий".

Стратегия, предложенная федеральным министром внутренних дел и министром юстиции, может потенциально включать ужесточение наказания для тех, кто пойман с ножом в опасных ситуациях. Кроме того, Дирк Пеглов из Ассоциации немецкой криминальной полиции предложил сосредоточить обыски на ножи в зонах без ножей, чтобы сделать эти зоны более эффективными в предотвращении насилия с ножом.

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