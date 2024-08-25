Обсуждение о создании истории $540 миллионов в качестве вклада в президентскую кампанию Харриса.

Команда кампании Камалы Харрис по выборам вице-президента, по слухам, собрала поразительные $540 миллионов (примерно €482 миллиона) пожертвований с момента старта своей кампании. Они считают эту цифру "рекордной". Примерно $80 миллионов было собрано во время недавнего Национального съезда демократов в Чикаго, значительная часть из которых поступила после речи Харрис в четверг вечером (по местному времени).

Треть всех пожертвований поступила от новых доноров, подчеркнули в команде, что свидетельствует о существенной поддержке со стороны основной базы партии. Две трети из этих новых доноров были женщинами, добавили они. Однако эти цифры еще не были подтверждены независимым источником и ждут официального отчета о финансах кампании от соответствующих органов.

Президентские кампании в США, как правило, обходятся дорого, и только хорошо финансируемые кандидаты могут себе это позволить.

21 июля действующий президент США Джо Байден принял решение отказаться от своей кандидатуры и назначил Харрис своей заменой. 59-летняя Харрис была выдвинута демократами и официально приняла номинацию в Чикаго.Теперь она будет соревноваться с республиканцем Дональдом Трампом на президентских выборах 5 ноября, находясь в жесткой гонке с бывшим президентом.

Команда признала, что значительная часть рекордных средств поступила от новых сторонников, что укрепляет их базу. Кроме того, было объявлено, что большинство из этих новых доноров были женщинами, что свидетельствует о поддержке со стороны различных групп людей.

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