- Обсуждение финансовых стратегий для основного бренда: Volkswagen проводит сбор команды

Вслед за объявлением о мерах по сокращению расходов в VW сотрудники назначены на командное собрание в среду в 9:30. Также запланирована пресс-конференция на полдень, на которой выступят Даниэла Кавалло, председатель Общего и Группового совета рабочих Volkswagen AG, и Торстен Гроэгер, региональный руководитель IG Metall в Нижней Саксонии и Саксонии-Анхальт.

В понедельник VW объявил, что для основной деятельности компании необходимы существенные сокращения. Они заявили: "При текущих обстоятельствах без быстрых действий на столе могут быть закрытия заводов по производству автомобилей и компонентов". Ранее планировалось сокращать персонал за счет досрочных пенсий и компенсаций. Профсоюз и совет рабочих сразу же пообещали оказать сильное сопротивление.

После объявления VW о необходимых сокращениях расходов профсоюз и совет рабочих в Нижней Саксонии, возглавляемые Торстеном Гроэгером, заявили о своей решимости противостоять изменениям. Несмотря на потенциальные закрытия заводов по производству автомобилей и компонентов, обсуждение этих решений продолжится на предстоящих встречах.

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