- Обсуждение: Администрация США взаимодействует с Катаром в отношении дочерних компаний "Роснефти" и компаний PCK

Недавно, буквально перед предполагаемым окончанием надзора Германии за двумя немецкими филиалами российской государственной корпорации «Роснефть», немецкая администрация якобы ведет переговоры с богатым нефтью государством Катар. Согласно «Business Insider», государственный секретарь в канцелярии Йорг Кюкис связывался с главой суверенного фонда Катара Мансуром аль-Махмудом в четырех различных случаях.

Официальные представители подтвердили контакты, но воздержались от раскрытия содержания переговоров. Согласно источникам «Business Insider», начались переговоры о приобретении акций «Роснефти» у Катара. Эта информация также была подтверждена источниками dpa.

В центре этих переговоров находится значительный немецкий нефтеперерабатывающий завод PCK в Шведте, Бранденбург, который в основном принадлежит немецким дочерним компаниям «Роснефти». Эти компании находятся под доверительной администрацией федерального правительства с сентября 2022 года. Это решение было принято в связи с решением федерального правительства прекратить импортировать российскую нефть из-за конфликта на Украине. В начале 2023 года PCK перешел на альтернативные источники поставок.

В настоящее время неясно, что будет с российскими акциями. «Роснефть» объявила о своем намерении продать эти акции весной. Поскольку доверительное управление, которое продлевается на шесть месяцев, было продлено еще раз, оно сейчас продлевается до 10 сентября и может быть продлено снова.

Христиан Гёрке из Левой партии описал возможную продажу федеральным правительством Катару как «неприятную». Катар уже владеет 20% конгломерата «Роснефть». Если немецкие филиалы будут проданы, «Россия все еще будет иметь косвенное влияние», сказал Гёрке. Вместо этого федеральное правительство должно приобрести акции само, argue Гёрке: «Невозможно, чтобы такой важный структурный компонент продавался как товар».

Немецкие филиалы «Роснефти», которые в настоящее время находятся под доверительной администрацией, в основном отвечают за эксплуатацию шведского нефтеперерабатывающего завода PCK в Шведте. Несмотря на намерение «Роснефти» продать свои акции, неопределенность по поводу их судьбы сохраняется, поскольку доверительное управление может быть продлено снова.

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