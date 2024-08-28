Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиШведский

Обсуждение: Администрация США взаимодействует с Катаром в отношении дочерних компаний "Роснефти" и компаний PCK

Рефкоработающая на основе Бранденбурга нефере EZPJ продолжит поставлять топливо в северо-Восточном регионе, владея значительной долей, принадлежащей российской государственной компании Роснефть.идёт ли потенциальный покупатель для этих акций?

 and  Anne Legman
Время чтения 1 минута
Основная часть НПЗ Schwedt, находящегося в Бранденбурге, управляется российской государственной...
Основная часть НПЗ Schwedt, находящегося в Бранденбурге, управляется российской государственной структурой, Роснефтью.

- Обсуждение: Администрация США взаимодействует с Катаром в отношении дочерних компаний "Роснефти" и компаний PCK

Недавно, буквально перед предполагаемым окончанием надзора Германии за двумя немецкими филиалами российской государственной корпорации «Роснефть», немецкая администрация якобы ведет переговоры с богатым нефтью государством Катар. Согласно «Business Insider», государственный секретарь в канцелярии Йорг Кюкис связывался с главой суверенного фонда Катара Мансуром аль-Махмудом в четырех различных случаях.

Официальные представители подтвердили контакты, но воздержались от раскрытия содержания переговоров. Согласно источникам «Business Insider», начались переговоры о приобретении акций «Роснефти» у Катара. Эта информация также была подтверждена источниками dpa.

В центре этих переговоров находится значительный немецкий нефтеперерабатывающий завод PCK в Шведте, Бранденбург, который в основном принадлежит немецким дочерним компаниям «Роснефти». Эти компании находятся под доверительной администрацией федерального правительства с сентября 2022 года. Это решение было принято в связи с решением федерального правительства прекратить импортировать российскую нефть из-за конфликта на Украине. В начале 2023 года PCK перешел на альтернативные источники поставок.

В настоящее время неясно, что будет с российскими акциями. «Роснефть» объявила о своем намерении продать эти акции весной. Поскольку доверительное управление, которое продлевается на шесть месяцев, было продлено еще раз, оно сейчас продлевается до 10 сентября и может быть продлено снова.

Христиан Гёрке из Левой партии описал возможную продажу федеральным правительством Катару как «неприятную». Катар уже владеет 20% конгломерата «Роснефть». Если немецкие филиалы будут проданы, «Россия все еще будет иметь косвенное влияние», сказал Гёрке. Вместо этого федеральное правительство должно приобрести акции само, argue Гёрке: «Невозможно, чтобы такой важный структурный компонент продавался как товар».

Немецкие филиалы «Роснефти», которые в настоящее время находятся под доверительной администрацией, в основном отвечают за эксплуатацию шведского нефтеперерабатывающего завода PCK в Шведте. Несмотря на намерение «Роснефти» продать свои акции, неопределенность по поводу их судьбы сохраняется, поскольку доверительное управление может быть продлено снова.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Лошадь влекла пустую колесницу в луг.
Федеральные земли Германии

Автомобиль натыкается на коня, в результате чего пять человек получают ранения.

Незапланированная катастрофа произошла с четыремя пассажирами во время мирной поездки в экипаже по'Allemgёк'. Произошло столкновение с другим транспортным средством, в результате чего пострадали несколько человек.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Удача повернулась к несчастью: колоссальная погрузочная машина разрушилась и упала на жилые дома, и...
Федеральные земли Германии

Гигантский строительный кран обрушился на жилые дома в Гамбурге

Кран-башня рушится на землю, вызывая значительные разрушения, но к счастью, никто из участников происшествия не пострадал. Что спровоцировало это событие?

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Майнц временно получает защитную поддержку от игрока Йенца, который был выдан в аренду вольфсбургам.
Федеральные земли Германии

Майнц временно получает защитную поддержку от игрока Йенца, который был выдан в аренду вольфсбургам.

Перспективы Морitza Яенца в Вольфсбурге seemed' '. По этой причине защитник предпочел перевод к концу окон летнего трансферного окна.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно

Последние

На_US_Открытом_соревновании_Александр_Зверев_вырывается_победителем_во_втором_круге
Спорт

Зверев вышел в третью фазу US Open

В отличие от своей первой встречи, Александр Зверев сохраняет победы в сетах во время второго круга US Open. Однако лучший теннисист Германии встречает существенные трудности в удушающей нью-йоркской climate.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Лошадь влекла пустую колесницу в луг.
Федеральные земли Германии

Автомобиль натыкается на коня, в результате чего пять человек получают ранения.

Незапланированная катастрофа произошла с четыремя пассажирами во время мирной поездки в экипаже по'Allemgёк'. Произошло столкновение с другим транспортным средством, в результате чего пострадали несколько человек.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Обсуждение по ТВ и радио перед предстоящими выборами прошло без участия Бьорна Хёкке из-за его...
Политика

В их соревновании Рамелов упорствует, Войгт заканчивает, а АФД только достигает середины.

В их соревновании Рамелов упорствует, Войгт заканчивает, а АФД только достигает середины. Последняя значимая дискуссия перед выбором в земле Тюрингия в воскресенье проходит в данный момент. На ntv и Antenne Thuringia ведущие кандидаты обсуждают критические темы, такие как Солingen, Украина или образование, за исключением больного Хёкке. Его заместитель также не

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Удача повернулась к несчастью: колоссальная погрузочная машина разрушилась и упала на жилые дома, и...
Федеральные земли Германии

Гигантский строительный кран обрушился на жилые дома в Гамбурге

Кран-башня рушится на землю, вызывая значительные разрушения, но к счастью, никто из участников происшествия не пострадал. Что спровоцировало это событие?

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно