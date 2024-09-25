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Обсуждается регламент, направленный на повышение волнения в соревнованиях по биатлону

 and  Michael Bootcampf
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Эрика Квимедт высказывает недовольство, заявляя: "Мне это не очень нравится... Часто трасса...
Эрика Квимедт высказывает недовольство, заявляя: "Мне это не очень нравится... Часто трасса ухудшается, что приводит к множеству неудобств для нас, спортсменов".

Обсуждается регламент, направленный на повышение волнения в соревнованиях по биатлону

Международный союз биатлона (IBU) планирует внести изменения в правила предстоящего сезона Кубка мира, которые затронут tanto спринтерские, как и личные гонки. Цель состоит в том, чтобы оживить соревнования. Однако в последнее время среди спортсменов раздаются голоса протеста. Тем не менее, это новое правило будет введено только в качестве пробного запуска.

Как было объявлено до обычного конгресса IBU в Белграде, топ-15 спортсменов в общем зачете Кубка мира теперь будут носить номера от 46 до 75 на спринтерских и личных гонках. Ранее эти элитные спортсмены имели право выбирать свою стартовую группу, часто предпочитая низкие номера из-за опасений по поводу ухудшения условий трассы.

Цель этого изменения правил - предотвратить раннее решение гонок, что часто случалось в прошлом. Теперь обещаны "захватывающие соревнования до конца", как заявило IBU в своем объяснении. Спортсмены из заметных стран, не попавшие в топ-30 общего зачета Кубка мира, начнут гонки первыми. Это решение было принято совместно Техническим комитетом IBU, Комиссией спортсменов и несколькими национальными ассоциациями.

Это новое правило будет введено в течение четырех недель Кубка мира в ноябре и декабре. На основании оценки результатов будет принято решение о его продолжении. В случае экстраординарных погодных условий жюри соревнований сохраняет право начать топ-15 спортсменов в текущем общем зачете Кубка мира, чтобы предотвратить любые неблагоприятные последствия для них. Это изменение правил рассматривалось в течение длительного времени и не получило широкой поддержки.

Например, норвежец Ветеле Сьястад Кристиансен выступил против этого предложения, заявив: "Я недоволен этой идеей. Если лучшие в Кубке мира начинают последним, они столкнутся с худшими условиями, чем те, кто слабее". Шведка Эльвира Оберг также выразила свое недовольство в газете "Экспрессен": "Я не в восторге от этого. [...] Трасса часто ухудшается, и тогда для нас спортсменов есть множество неблагоприятных факторов. Я считаю, что этот аспект заслуживает большего внимания". Критические голоса также звучат из немецкого лагеря. Филипп Наврат комментировал "чимгау24": "Я не думаю, что это хорошая идея. Начало в первой или второй группе обычно является преимуществом, и вы зарабатываете это отличными выступлениями".

Изменение правил в биатлоне стремится добавить азарта в гонки, предотвращая ранние решения и обещая захватывающие соревнования до конца. Несмотря на это, некоторые элитные спортсмены, такие как Ветеле Сьястад Кристиансен из Норвегии и Эльвира Оберг из Швеции, выразили обеспокоенность по поводу возможных худших условий, начиная ближе к концу гонок.

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