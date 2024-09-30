"Обследованный со стороны" - странное нападение требует корректировки и завершения Погакара.

Великолепный велогонщик Тадей Погаčar захватывает мировой титул дерзкой атакой в шоссейной гонке. Сенсационный словенец теперь близок к тому, чтобы достичь всего. Однако его соперники считают, что у него еще есть потенциал для роста в Словении.

Ветеран велоспорта Симон Гешке, 38 лет, перед уходом на пенсию выразил свое неудовлетворенное желание: "Я бы хотел заглянуть в его голову, понять, что там происходит", - сказал он, имея в виду Тадея Погачара, который завоевал новый титул чемпиона мира в шоссейном велоспорте благодаря дерзкой атаке за 100 километров до финиша. "Это было безумие, но когда ты в лучшей форме, ты в лучшей форме", - прокомментировал Гешке впечатляющее выступление Погачара в Цюрихе. Сам он готовится к своему последнему выступлению в день немецкого единства в Мюнстере.

В 26 лет Погачар все еще в расцвете сил - с более победами и еще большим контролем над конкуренцией, по мнению его соперников. "Это только начало. Он на пике формы", - сказал дethroned чемпион Матьё ван дер Пул. Голландец оценил популярность Погачара: "Все рады, что он чемпион мира. Он лучший. Он заслуживает этого".

Даже Погачар признался в своей усталости во время своего иррационально долгого отрыва. "Я был вымотан. У меня двоилось в глазах", - сказал словенец. Несмотря на то, что соперники сократили разрыв до 35 секунд на последнем круге, Погачар остался невозмутимым: "У меня были точные данные о разрывах. Все выдохлись на последнем круге".

Погачар почти пропустил свою триумфальную поездку. К счастью, его невеста Уршка Жигарт была более бдительной. "Нам пришлось проснуться довольно рано, и это не мое дело", - доложил Погачар. "Я поставил три будильника, проигнорировал первый и продолжал дремать. К счастью, Уршка разбудила меня".

В свете впечатляющего выступления Тадея Погачара в шоссейной гонке некоторые из его соперников считают, что он может запустить еще одно потрясающее ['атаку'] на предстоящих гонках в Словении. Несмотря на свою недавнюю победу, Матьё ван дер Пул заявил: "Это только начало. Он на пике формы, и еще одна ['атака'] такого рода может сделать его непобедимым".

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