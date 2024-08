- Общественные места должны быть свободны от ножей, как указано в заявлении министра.

Министр внутренних дел Саарланда Рейнхольд Йост (СДПГ) выступает за создание зон без оружия после трагического случая со смертельным ножевым ранением в Солінгене. «Я твердо убежден, что оружие, в частности ножи, не место в общественных местах», — заявил Йост в Саарбрюккене.

Ранее Йост уже заявлял о планах расширить зоны без оружия в Саарланде. «Я ожидаю, что это будет законным и реализовано в течение следующих четырех-шести недель», — заявил Йост. Зоны без оружия, в том числе и для ножей, могут быть введены и в тех местах, где обычно не происходит преступлений.

Стратегии безопасности для фестивалей и мероприятий

«Мы уже уделяли приоритетное внимание крупным мероприятиям даже до трагического инцидента и акта терроризма в Солінгене, чтобы они были организованы для развлечений, а не для страха или тревоги», — сказал министр внутренних дел.

Йост выступает за жесткую позицию по депортациям. «Мы уже превысили прошлогоднее число депортаций в этом году», — заявил он. Увеличение числа выселений в 2023 и 2024 годах очевидно. «Я привержен необходимости продолжения этого», — подчеркнул Йост, отмечая, что это закон и то, чего ждут люди, особенно в отношении преступников.

Критика от оппозиции

«Предложенный министром внутренних дел государственный указ от июня, после нападения в Мангейме, все еще не опубликован. Тем не менее, важно ввести зоны без оружия и ножей в общественных местах», — сказала Анжа Вагнер-Шайд

«Из 124 человек, депортированных из Саарланда в настоящее время, около 2000 человек не имеют права оставаться здесь», — критиковал оппозиционный политик.

