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Общественное мнение в пользу короля Карла значительно перед празднованием годовщины

Король III занимает свой пост почти два года. Уровень общественной поддержки приемлемый, но есть серьезная проблема.

 and  Carmen Simpson
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За последние два года король Карл занимал свой королевский пост (Историческое фото).
За последние два года король Карл занимал свой королевский пост (Историческое фото).

- Общественное мнение в пользу короля Карла значительно перед празднованием годовщины

Король Карл III по-прежнему пользуется поддержкой своих подданных, приближаясь ко второму юбилею своего правления. Более шести из десяти опрошенных выражают положительное или очень положительное мнение о британском монархе, согласно опросу компании YouGov. Это немного ниже, чем в предыдущем майском опросе, где 65% высказали положительные чувства по отношению к Карлу. В то же время, 29% выражают отрицательное мнение о монархе, что немного выше предыдущей цифры в 28%. Однако молодые люди могут вызвать беспокойство в дворце; только 25% выражают положительное мнение о Карле, в то время как большинство, 53%, выражают отрицательное.

Именно два года назад, 8 сентября, Карл взошел на престол после кончины своей матери, королевы Елизаветы II.

Принц Уильям, наследный принц, и его супруга принцесса Кэтрин остаются самыми любимыми членами королевской семьи. Рейтинг одобрения Уильяма вырос на два пункта до 75%, в то время как рейтинг Кэтрин остался стабильным на уровне 74%. Младшее поколение также положительно относится к ним.

Ранее в этом году tanto Карла, как и Кэтрин, объявили о своих диагнозах рака, и с тех пор Кэтрин редко появлялась на публике. Сестра Карла, принцесса Анна, которая выполняет множество обязанностей во дворце, временно отложила свои обязательства после инцидента с лошадью. Текущий опрос показывает ценность Анны для королевской семьи, так как 71% британцев выражают положительное мнение о ней, что немного превышает предыдущую майскую цифру. В то же время, только 11% выражают отрицательное мнение об Анне, в отличие от 16% для Уильяма и 13% для Кэтрин.

Принц Эндрю по-прежнему находится в изоляции, с всего 5% опрошенных, выражающих положительное мнение о нем, что является самым низким показателем. Публичное внимание к его участию в скандале с сексуальными домогательствами держит его в тени.

Компания YouGov опросила 2021 взрослого в Великобритании с 14 по 15 августа, чтобы собрать мнения о членах королевской семьи.

Несмотря на незначительное снижение рейтинга одобрения, король Карл III по-прежнему пользуется сильной поддержкой своих подданных, превышающей 60%, когда он отмечает два года на троне.

В сравнении с этим, принц Эндрю продолжает бороться со своей общественной репутацией, с всего 5% опрошенных, выражающих положительное мнение о его рейтинге одобрения, из-за сохраняющейся полемики вокруг его участия в скандале с сексуальными домогательствами.

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