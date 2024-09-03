- Образовательные учреждения выступают за повышение внимания к демократическому обучению в классах.

С началом нового учебного года в Баден-Вюртемберге Объединение образования и науки (GEW) выступает за усиление роли демократического образования в школах. Как заявила в Штутгарте председатель союза Моника Штейн, "Образование в области демократии должно стать одним из наших приоритетов". Недавние выборы в Саксонии и Тюрингии подчеркивают серьезную угрозу, нависшую над демократией. "Надеюсь, что прошедшие выходные заставили проснуться тех, кто еще не осознал необходимость больших вложений в демократическое образование", - добавила Штейн.

Текущая система образования уделяет недостаточно времени демократическому образованию, посетовала Штейн. С возобновлением G9 в гимназиях планируется уделить больше внимания этой области, но Штейн подчеркнула необходимость такого подхода во всех типах школ. "Образование в области демократии должно играть ключевую роль, начиная с детского сада и вплоть до высшей школы, и сопровождаться достаточными ресурсами", - отметила она.

Штейн также призвала учителей больше знать о платформе TikTok. Ранее она предложила Министерству образования предоставить учителям краткий обзор ситуации на платформе. Учителям и так хватает обычных обязанностей, и они не могут позволить себе разбираться в сложностях платформы дополнительно. На платформе есть несколько вызовов, некоторые из которых представляют риск для здоровья, и там также циркулирует много ложной информации.

Объединение образования и науки (GEW) выступает за выделение больших ресурсов на демократическое образование во всех типах школ, включая детские сады и старше. Штейн также подчеркнула важность того, чтобы учителя лучше понимали TikTok, так как на платформе есть несколько вызовов и много ложной информации.

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