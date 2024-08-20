- Образовательное учреждение выступает за дополнительный персонал в учебных заведениях.

Союзу образования и науки (GEW) требуются больше учителей в школах по всему Рейнланд-Пфальцу. По данным GEW, уровень ежедневной неявки от 8 до 12% или 15% требует наличия запаса учителей-заменителей в школах. Кроме того, школы должны иметь больше гибкости для использования междисциплинарных команд, чтобы отвечать различным потребностям детей и молодёжи, согласно заявлению GEW в Майнце.

Недостаточно полагаться только на учителей. Профессионалы из секторов, таких как Occupational Therapy и Speech Therapy, а также эксперты в области социальной работы и педагогической психологии должны быть интегрированы в команду школы на постоянной основе.

Ограниченное воздействие программы Startchance

GEW поддерживает программу Startchance, которая помогает социально незащищённым студентам и начинается в новом учебном году. Однако только около 12% из 1600 школ в штате получают финансирование этой программы. Важно, чтобы не только отобранные школы, но и все школы с финансовыми потребностями получали необходимые ресурсы.

Федеральное правительство финансирует программу Startchance до одного миллиарда евро в год, при этом штаты вносят равный вклад. Рейнланд-Пфальц получает от федерального правительства 49,4 миллиона евро в год и вносит равный вклад. Это означает, что ежегодно доступно около 100 миллионов евро на следующие десять лет. Школы получат это финансирование, среди прочего, для увеличения экспертизы, междисциплинарных команд и более подходящих условий обучения.

В свете разнообразных потребностей учащихся включение профессионалов из различных секторов, таких как Occupational Therapy, Speech Therapy, Social Work и Educational Psychology, попадает в категорию «Других» необходимых сотрудников, которых школы должны учитывать.

Чтобы максимально увеличить влияние программы Startchance, GEW предлагает выделить средства не только 12% школ, которые в настоящее время получают выгоду, но и всем финансово незащищённым школам, тем самым расширяя круг «Других» профессий, которые могут способствовать успеху программы.

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