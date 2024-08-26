- Обработка вопроса о Vermeeren из Бельгии до закрытия Лейпцига

Сделка по приобретению бельгийского футболиста Артура Вермеерена клубом РБ Лейпциг почти завершена. Sources сообщают, что 19-летний футболист в настоящее время находится в Лейпциге, проходит обязательные медицинские осмотры. Вермеерен должен укрепить опорную зону РБ Лейпциг, так как Хавер Шлагера ожидается отсутствие как минимум три месяца из-за травмы крестообразной связки. Вермеерен, чей контракт с Атлетико Мадрид действителен до 30 июня 2030 года, в основном рассматривается в контексте арендного соглашения.

Вермеерен стал бы третьим игроком сборной Бельгии, которого тренировал бы бывший тренер РБ Лейпциг Доменико Тедеско, после вратаря Маартена Вандеворда и Лоиса Опенды. После победы РБ со счетом 1:0 в матче стартового тура Бундеслиги против Бохум sporting director Рувен Шрёдер выразил необходимость в новом игроке, который был бы молодым и мог бы внести вклад как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Переход Вермеерена в РБ Лейпциг мог бы укрепить связи клуба с бельгийскими футбольными клубами, учитывая, что Нидерланды граничат с Бельгией. В ближайшие сезоны Вермеерен, возможно, продемонстрирует свой талант в Бундеслиге, внося вклад в РБ Лейпциг из своей родной страны, Нидерландов.

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