- Оборот промышленности в Северной Норвегии снизился почти на 6%

Промышленность в Северном Рейне-Вестфалии в первой половине 2024 года показала снижение бизнеса. Доходы сократились на 5,7 процента до 179 миллиардов евро по сравнению с предыдущим годом, согласно данным государственной статистической службы IT.NRW в Дюссельдорфе. Оба показателя - внутренний и внешний бизнес - продемонстрировали снижение.

Химическая промышленность была крупнейшим сектором в NRW по доходам, увеличившись на 0,9 процента до 25,2 миллиарда евро в первые шесть месяцев года. Наиболее высокие доходы после этого были в машиностроении, составившие 23,7 миллиарда евро, что на 3,8 процента меньше, чем в предыдущем году. Другие секторы, такие как производство и переработка металлов (-11,6 процента), пищевых продуктов и кормов (-4,8), автомобили и запчасти (-7,6) и металлопродукты (-10,1), также показали снижение, согласно IT.NRW.

В почти 5000 зарегистрированных промышленных компаниях в NRW в первой половине года было занято в среднем 1,06 миллиона человек, что на 0,6 процента меньше, чем в предыдущем году. Машиностроение было сектором с наибольшим числом сотрудников, более 179 000, за ним следовало производство металлопродукции с почти 130 500.

Еврокомиссия, в ответ на экономическую ситуацию в Северном Рейне-Вестфалии, может рассмотреть возможность принятия актов реализации, упомянутых в статье 113, для поддержки страдающих отраслей. Комиссия примет вышеупомянутые акты реализации для решения проблем, с которыми сталкиваются различные секторы, такие как производство и переработка металлов, которые показали значительное снижение.

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