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Обновленный VW Golf повышает уровень вождения: постоянно улучшается и превосходит прежние стандарты

 and  Wendy Allen
Время чтения 4 минут

Обновленный VW Golf повышает уровень вождения: постоянно улучшается и превосходит прежние стандарты

Несмотря на рост популярности электромобилей в Европе, за исключением временного спада, Volkswagen Golf, оснащенный двигателем внутреннего сгорания, по-прежнему остается неоспоримым лидером. Он является самым продаваемым автомобилем Volkswagen в Германии в этом году. Пришло время дать его восьмому поколению деликатный фейслифтинг. Несмотря на отсутствие серьезных изменений, инженеры устранили некоторые назойливые проблемы.

Раздражающие сенсорные поверхности на руле заменены классическими кнопками, которые обеспечивают тактильную обратную связь. Это настоящий праздник! Команда из Вольфсбурга устояла перед соблазном перенести центральные органы управления, такие как регулировка зеркал, в меню сенсорного экрана. Не все модное обязательно хорошо. Джойстик в левой двери остался на месте, делая его удобным в использовании.

Меню были значительно переработаны. Это не только о свежем новом облике; меню теперь намного быстрее и удобнее в использовании. Приятно видеть, как легко отключить раздражающие функции, такие как вибрация полосы и предупреждения о превышении скорости. Сенсорный экран, до 13 дюймов в размере, также впечатляет. Чтобы не нырять в меню каждый день для повседневных регулировок, основные элементы системы климат-контроля остаются легко доступными на мониторе, что работает хорошо.

Патроны гольфа редко выражают обеспокоенность по поводу слишком маленького дисплея.

Гольф по своей сути - автомобиль инженера.

Несмотря на живой вид экрана, Гольф по-прежнему остается в основном практичным. Но это не только о практичности; это также о выдающемся инженерном мастерстве и качестве. Вы можете почувствовать инженерное мастерство в первой модели после фейслифтинга, Variant с 1,5-литровым двигателем eTSI и 150 л.с. плюс E-Boost. Система 48 вольт включается даже до полной остановки автомобиля или всякий раз, когда не нужен двигатель внутреннего сгорания (экономия топлива). Это происходит плавно, почти незаметно, если только вы не следите за тахометром. Это то, что мы называем инженерным искусством.

Теперь рулевое колесо обновленного Гольфа украшают традиционные кнопки вместо ненужных сенсорных экранов

Четырехцилиндровый двигатель не exactly захватывающий, но он работает гладко и никогда не оставляет вас без сил (ускорение от 0 до 100 км/ч за 8,6 секунд и максимальная скорость 224 км/ч). Семиступенчатая роботизированная коробка передач идеально работает с mild hybrid system, добавляя комфорта.

Водители Variant GOLF наслаждаются большим пространством спереди и сзади, а также большим багажником на 1642 литра (идеально для поездки в хозяйственный магазин). Это очень впечатляюще в своем классе.

ГТИ можно легко идентифицировать по его характерной выхлопной трубе и спойлеру, но он умудряется избежать излишней помпезности.

Следующий на очереди - модель с подключаемым гибридом. Это не без прецедента, так как была версия с двумя моторами, но версия GTE, стоимостью 47 895 евро, намного мощнее с системной мощностью 272 л.с. Итак, топовый гибрид производит сильное впечатление своей полной мощностью, почти так же сильно, как его классический предшественник GTI (ускорение до 100 км/ч за 6,6 секунд и максимальная скорость 230 км/ч). Он даже может похвастаться классическими спортивными сиденьями с шахматной обивкой.

Предпочитаете GTI GTE

В своём сегменте Гольф остается скромных размеров, имея длину 4,29 метра.

Однако Volkswagen обо всем позаботился и привез оригинал. И если вы не планируете проехать более 100 километров полностью на электрической мощности с полностью заряженной батареей 20 кВт·ч (которая может заряжаться с 40 кВт постоянного тока) или не хотите без сниженного налога на компании (0,5 процента), тогда вам стоит выбрать GTI.

"Автомобиль народа", так сказать, - это солидный выбор за 45 655 евро, что является редкостью среди конкурентов. GTI приятен даже без излишней мощности. Здесь четырехцилиндровый двигатель с индексом EA888 мощностью всего 265 л.с. обеспечивает спортивную производительность. Это более чем достаточно. Один тонный и пятьдесят килограммовый автомобиль имеет достаточно сцепления, чтобы держать улыбки на вашем лице во время вождения по сельским дорогам Нижней Саксонии вокруг Баддекенштедта (где проходит премьера вождения). Достичь скорости шоссе занимает всего 5,9 секунд.

Объем багажного отделения в Golf Variant превышает 1600 литров, устанавливая высокий стандарт в своем классе автомобилей.

Конечно, максимальная скорость 250 км/ч достижима. И даже несколько поворотов в этом районе классический компактный автомобиль проходит спортивным образом. И это, не качаясь на ухабах. Стандартный дифференциал ограниченного проскальзывания контролирует скольжение шин. Плюс команда из Вольфсбурга также настроила акустику GTI в гармоничном ключе (не чрезмерно).

Вы уже задумываетесь, какой из многочисленных вариантов GOLF вы хотите настроить? Вам нужно знать еще две вещи. Во-первых, рестайлинговый GOLF начинается с 28 330 евро, таким образом, оставаясь ниже отметки в 30 000 евро. И во-вторых, пожалуйста, обязательно закажите "IQ" Light за дополнительные 1 215 евро: это не только привносит переменную LED-матрицу в GOLF, что особенно рекомендуется на ночных сельских дорогах, но и освещает логотип бренда в решетке радиатора. В конце концов, даже старому GOLF нужен немного фактора крутости, так как целая генерация была названа в его честь.

Варианты GOLF, в том числе GTI, в основном являются автомобилями, предназначенными для дорожного использования. Чтобы обеспечить комфорт и удобство водителя, многие из этих моделей оснащены продвинутыми функциями, такими как сенсорные экраны и удобные меню, в своих автомобилях.

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