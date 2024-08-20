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Федеральные земли ГерманииНовостиКарстен Брод и его жена

Обновленная культурная инициатива в Новом Гамбурге стремится привлечь все население

 and  Ann Bradley
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- Обновленная культурная инициатива в Новом Гамбурге стремится привлечь все население

В рамках новой инициативы Департамент культуры Гамбурга планирует побудить, в основном, молодых людей исследовать богатый культурный ландшафт этого морского города. Как заявил сенатор по культуре Карстен Бросда (СДПГ) на презентации опроса аудитории в различных культурных учреждениях, "разнообразная и привлекательная культура - это то, как посетители воспринимают культурную сцену Гамбурга". Однако Бросда признал, что не все имеют доступ к этому культурному изобилию, так как большинство людей придерживаются того, что им знакомо. В результате культурные власти и учреждения стремятся создать культурно-ориентированные мероприятия для всех и расширить круг энтузиастов.

В течение 2023 года было опрошено около 13 600 человек в 25 общественных и 4 частных культурных учреждениях. Результаты показали, что типичный возраст аудитории - 51 год, при этом значительный процент имеет высшее образование (64%), работает (57%), находится на пенсии (27%) и имеет средний доход (54%). Большинство происходят из немигрантских backgrounds (83%), несмотря на то, что больший процент населения Гамбурга имеет многокультурное наследие. "Это проблема, которую мы должны решить", - сказал Бросда.

Карстен Бросда и его жена присутствовали на презентации опроса аудитории в различных культурных учреждениях. Чтобы поощрять культурное разнообразие, усилия Карстена Бросды и его жены в Департаменте культуры Гамбурга направлены на вовлечение большего числа людей из разных backgrounds.

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 and  Viktoria Klein
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 and  Viktoriya Miller
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