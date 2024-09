- Обновление политики расширенного семейного отпуска

Премиум-цепочка отелей, ориентированная на семьи, FAMILUX Resorts, преуспевает в создании семейной атмосферы в потрясающих природных условиях. С такими локациями, как Alpenrose в Тироле, Dachsteinkönig в Верхней Австрии, Oberjoch в Алльгойе и The Grand Green в Тюрингском лесу, семьи могут насладиться отдыхом высшего класса. The Grand Green был удостоен титула "Отель года" soon после своего дебюта.

Родители могут насладиться роскошным отдыхом в эксклюзивных спа- и сауна-зонах и побаловать себя изысканной кухней, в то время как квалифицированные няни заботятся о детях круглосуточно, даже с 7-го дня жизни. Захватывающие зоны игр обеспечивают незабываемое веселье.

Отели развиваются в соответствии с новой концепцией, основанной Андреасом и Эрнстом Майерами более 30 лет назад. В 2023 году руководство было передано сыновьям Флориану и Юлиану Майерам. Вдохновительные тренд-споттеры помогают им в инновационной стратегии.

Знаменитый шеф-повар Майк Сюссер сотрудничает с FAMILUX в качестве скаута кулинарных трендов. В сотрудничестве с шеф-поварами FAMILUX он открывает для себя инновационные гастрономические тренды во время гастрономических путешествий и разрабатывает захватывающие инициативы, которые соблазняют гурманов всех возрастов.

Новая концепция спа FAMILUX "FEEL GOOD" предлагает "Воспитание и мотивацию" для всех членов семьи. Уникальные процедуры, такие как "Эмоциональное воспитание для мам" и "Мощные дети", демонстрируют высококлассные wellness-терапии, которые доступны вам.

С весны 2024 года программа "Двигайся умно! с Феликсом Нойреутером" оживляет детские клубы. Разработанная в сотрудничестве с Феликсом Нойреутером и Мюнхенским техническим университетом, она стимулирует двигательные и когнитивные способности детей через веселые игровые упражнения. Тренеры FAMILUX проходят специальную подготовку для внедрения этой уникальной программы.

Подробности конкурса

Срок окончания конкурса - 30 сентября 2024 года. Мы предлагаем бесплатное проживание (2 ночи) в любом желаемом FAMILUX Resort для 2 взрослых и их детей. Приблизительная стоимость - около 1300 €. Спонсор: FAMILUX Resorts.

Семьи, отдыхающие в FAMILUX, могут воспользоваться услугами квалифицированных нянек, которые заботятся о детях с 7-го дня жизни, позволяя родителям насладиться роскошными спа- и гастрономическими опытами отеля.

