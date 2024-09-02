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Обновление политики расширенного семейного отпуска

Курорты FAMILUX продвинулись дальше, реализовав полностью пересмотренное общее концепцию.

 and  James Williams
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- Обновление политики расширенного семейного отпуска

Премиум-цепочка отелей, ориентированная на семьи, FAMILUX Resorts, преуспевает в создании семейной атмосферы в потрясающих природных условиях. С такими локациями, как Alpenrose в Тироле, Dachsteinkönig в Верхней Австрии, Oberjoch в Алльгойе и The Grand Green в Тюрингском лесу, семьи могут насладиться отдыхом высшего класса. The Grand Green был удостоен титула "Отель года" soon после своего дебюта.

Родители могут насладиться роскошным отдыхом в эксклюзивных спа- и сауна-зонах и побаловать себя изысканной кухней, в то время как квалифицированные няни заботятся о детях круглосуточно, даже с 7-го дня жизни. Захватывающие зоны игр обеспечивают незабываемое веселье.

Отели развиваются в соответствии с новой концепцией, основанной Андреасом и Эрнстом Майерами более 30 лет назад. В 2023 году руководство было передано сыновьям Флориану и Юлиану Майерам. Вдохновительные тренд-споттеры помогают им в инновационной стратегии.

Знаменитый шеф-повар Майк Сюссер сотрудничает с FAMILUX в качестве скаута кулинарных трендов. В сотрудничестве с шеф-поварами FAMILUX он открывает для себя инновационные гастрономические тренды во время гастрономических путешествий и разрабатывает захватывающие инициативы, которые соблазняют гурманов всех возрастов.

Новая концепция спа FAMILUX "FEEL GOOD" предлагает "Воспитание и мотивацию" для всех членов семьи. Уникальные процедуры, такие как "Эмоциональное воспитание для мам" и "Мощные дети", демонстрируют высококлассные wellness-терапии, которые доступны вам.

www.familux.com.

С весны 2024 года программа "Двигайся умно! с Феликсом Нойреутером" оживляет детские клубы. Разработанная в сотрудничестве с Феликсом Нойреутером и Мюнхенским техническим университетом, она стимулирует двигательные и когнитивные способности детей через веселые игровые упражнения. Тренеры FAMILUX проходят специальную подготовку для внедрения этой уникальной программы.

Для получения дополнительной информации посетите www.familux.com.

www.familux.com.

Присоединяйтесь сейчас!

Подробности конкурса

Срок окончания конкурса - 30 сентября 2024 года. Мы предлагаем бесплатное проживание (2 ночи) в любом желаемом FAMILUX Resort для 2 взрослых и их детей. Приблизительная стоимость - около 1300 €. Спонсор: FAMILUX Resorts.

Семьи, отдыхающие в FAMILUX, могут воспользоваться услугами квалифицированных нянек, которые заботятся о детях с 7-го дня жизни, позволяя родителям насладиться роскошными спа- и гастрономическими опытами отеля.

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