- Обнародованные результаты свидетельствуют о значительных случаях налоговой мошенничества, которые были обнаружены следственными силами.

За последний год налоговые инспекторы в Баден-Вюртемберге выявили существенный рост неуплаченных налогов по сравнению с предыдущим годом. В 2023 году они обнаружили более 322 миллионов евро неуплаченных налогов, что на 65 миллионов евро больше, чем в 2022 году. Данные приведены в финансовом отчете налоговой администрации, представленном в Штутгарте.

Государственный секретарь финансов Гизела Шплетт похвалила значительные успехи в борьбе с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов. Она подчеркнула: "Речь идет о справедливости. Честный налогоплательщик не должен нести основную нагрузку". В сложной финансовой обстановке важно, чтобы государство получало свою справедливую долю налоговых поступлений для выполнения своих обязанностей.

Специальное подразделение по налоговому надзору (SES), специализирующееся на больших наборах данных, также смогло существенно увеличить доходы от своих расследований, согласно финансовому отчету. Дополнительные доходы от этих расследований составили около 36 миллионов евро по сравнению с около 16 миллионов евро в 2022 году. Министерство финансов связывает более высокие доходы с усилением мониторинга центров тестирования на коронавирус и игровых автоматов.

Комиссия, учитывая эти данные, может рассмотреть вопрос о принятии актов реализации для ужесточения налогового контроля и предотвращения неуплаты налогов. Гизела Шплетт, возможно, будет выступать за то, чтобы комиссия гарантировала, что эти акты реализации соответствуют ее принципам справедливости и защиты честного налогоплательщика.

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