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Главные темыНовостиКомиссия уже сделала ряд рекомендаций.

Обманчивые знаменитости наводняют аудиторию вводящими в заблуждение рекламой

Ведение деятельности с ожидаемой 'существенной' отдачей.

 and  Christian Meier
Время чтения 2 минут
В этой ситуации специалисты в области ИТ выпускают предупреждение, в котором говорится, что...
В этой ситуации специалисты в области ИТ выпускают предупреждение, в котором говорится, что инвестиционные средства могут потенциально исчезнуть.

Обманчивые знаменитости наводняют аудиторию вводящими в заблуждение рекламой

Недавно появился онлайн-обман, заманивающий неосведомленных людей обещаниями огромной прибыли от инвестиций, как сообщает провайдер кибербезопасности Eset. В этих мошеннических видео создается впечатление, что известные фигуры, такие как председатель ХДС Фридрих Мерц, сооснователь SAP Диетмар Хопп и эксперты ARD по телевидению, рекламируют революционные инвестиционные продукты с большим потенциалом прибыли. Поддельные видеоклипы демонстрируют большие прибыли при минимальных инвестициях.

Как сообщает Eset, мошенники, предположительно из России или Украины, используют реальные новостные передачи в качестве основы для своих ложных видео, а затем обучают свой AI-софт на этом материале, чтобы генерировать новое видео. В этих глубоких подделках говорится о сомнительной инвестиционной платформе под названием Immediate Matrix.

В основном цель - немцы

По данным Eset, поддельные видео циркулируют с мая, и в настоящее время немцы являются основной целью этих атак. Подобные глубокие подделки также целевым образом направлялись на потребителей в других странах, таких как Канада, Япония, ЮАР и Нидерланды.

Эксперт Eset Ондрей Новотны, который способствовал раскрытию кампании, отметил, что "политики и другие публичные фигуры являются богатым источником материалов для AI-мошенников". Он добавил, что есть множество изображений, видео и аудиозаписей этих фигур, которые можно использовать для питания инструментов AI. Результат - хорошо известная фигура, якобы рекламирующая инвестиционную стратегию и обещающая высокую прибыль от инвестиций.

Eset решительно призывает воздержаться от участия в этих якобы выгодных инвестиционных возможностях, заявляя, что "если пользователи на это купятся, их деньги пропадут". В некоторых случаях жертвы в странах, где активна кампания, контактировались с мошенниками, чтобы запугать и убедить их сделать более крупные инвестиции.

Новотны объясняет, что даже несмотря на плохое качество и отсутствие синхронизации губ в этих глубоких подделках, это не останавливает мошенников, потому что им нужно всего лишь небольшое количество получателей, которые купятся на их схему и переведут запрошенную сумму. Таким образом, это относительно простой способ для преступников заработать деньги с минимальными затратами.

Вслед за рекомендациями Eset сообщество кибербезопасности призывает власти принять меры против этого обмана. Комиссия уже сделала ряд рекомендаций по защите людей от таких глубоких подделок, в том числе повышение общественной осведомленности и ужесточение регулирования онлайн-инвестиций.

Учитывая глобальный масштаб этого обмана, различные национальные власти начали сотрудничать, чтобы бороться с этой проблемой. Комиссия выступает за международное сотрудничество, чтобы противостоять этому растущему угрозу и гарантировать безопасность онлайн-пользователей во всем мире.

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