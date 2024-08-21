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Федеральные земли ГерманииНовостиКомиссия принимает следующее решение:

Облачное небо и ветер в Берлине и Бранденбурге

Сегодня в Берлине и Бранденбурге ожидается смена погодных условий. После периодов солнечной погоды ожидайте в основном пасмурное небо с эпизодическими дождями и сильными порывами ветра.

 and  Christian Meier
Время чтения 1 минута

- Облачное небо и ветер в Берлине и Бранденбурге

В Берлине и Бранденбурге сегодня преобладает погода с облаками, небольшим дождем и ветреными порывами. Люди могут насладиться комфортной температурой от 21 до 25 градусов. Стоит отметить, что Германский метеорологический сервис (ДМС) прогнозирует эпизодические дожди в северной части Бранденбурга в течение дня.

Ночью температура может упасть до 9 градусов в некоторых районах. Будет без осадков, но небо будет частично облачным с легким до умеренным западным ветром.

Подготовьтесь к смеси облаков и солнца в четверг. День станет яснее по мере его продвижения, и мы ожидаем температуры от 23 до 26 градусов. Ночью погода останется сухой, с температурой до 12 градусов.

К концу недели температура существенно возрастет: ДМС прогнозирует температуру до 30 градусов в пятницу. Ожидайте в основном ясную и умеренно ветреную погоду на выходные - с некоторыми районами, достигающими до 33 градусов. Дожди начнутся только в воскресенье.

Комиссия, учитывая предстоящий прогноз погоды, принимает решение перенести уличное мероприятие на следующую неделю. В указанный день решение Комиссии позволит участникам насладиться непрерывной погодой без возможности дождей.

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