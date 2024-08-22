- Обеспечение надлежащей категоризации страховых покрытий от ответственности за транспортные происшествия

Примерно каждый шестой автовладелец в Мекленбурге-Передней Померании перейдет в более выгодную региональную категорию для своего автострахования. Это коснется владельцев автомобилей в Висмаре, Ростоке и Шверине, согласно заявлению Немецкого страхового союза (GDV). Страховщики смогут использовать эту информацию для следующего страхового периода, даже для действующих полисов.

Региональные классы измеряют риск ущерба, вызванного водителями из определенного района регистрации. Как правило, чем выше региональный класс, тем выше страховой взнос. Факторы, такие как автомобиль, возраст водителя и период отсутствия аварий, также влияют на взнос.

В Мекленбурге-Передней Померании изменения в комплексном страховании относительно незначительны. В районе Передняя Померания - Грайфсвальд в ближайшее время будет введен более дорогой региональный класс для комплексного страхования. Стоимость частичного страхования может снизиться в Висмаре и Людвигслуст-Пархиме. Союз не предоставил объяснений для этих тенденций.

Во всем штате самым дорогим в отношении только регионального класса является автострахование в районе Висмара. Комплексное страхование дороже всего в районе Передняя Померания - Грайфсвальд, а частичное - в районе Мекленбургское озеро.

В следующем страховом периоде страховщики могут использовать информацию GDV, чтобы потенциально снизить взносы для некоторых владельцев автомобилей в Висмаре, у которых сейчас частичное страхование. Переход в новую региональную категорию для автострахования в Мекленбурге-Передней Померании также может повлиять на стоимость комплексного страхования в районе Передняя Померания - Грайфсвальд.

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