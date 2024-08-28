Объем водоема Морнос за последние два года сократился более чем на 25%.

Вода все еще там, но новости не так уж и радужны: водохранилище Мornos, которое снабжает питьевой водой Афины, мегаполис миллионов, за последние несколько лет сократилось примерно на 25%. По данным национальной метеорологической службы Афин, причиной является нехватка осадков, высокая температура и мягкие зимы с минимальным количеством снега, что приводит к уменьшению талых вод.

Используя данные спутников, эксперты ведомства подсчитали, что площадь водохранилища Мornos сократилась с примерно 17 квадратных километров до около 12 квадратных километров за последние два года. Самое значительное снижение произошло в последний год.

Уровень воды упал так низко, что подводная деревня Каллио снова появилась на поверхности, как сообщает телестанция Open TV. На Крите уровень воды в плотине Апоселими падает, а на полуострове Пелопоннес уровень воды в искусственном озере Пиниос особенно низкий.

Засуха усложняет жизнь как людям, так и природе на севере Греции. Доказательством этой засухи является соленое озеро Пикролимни, чьи грязевые ванны когда-то были туристической достопримечательностью, но теперь почти полностью высохли. Муниципалитет Килкис призвал жителей экономить воду.

Уменьшение размера водохранилища Мornos угрожает поставкам питьевой воды в Афины, так как оно является основным источником питьевой воды для города. При сокращении водохранилища на 25% за последние два года могут быть введены ограничения на воду, чтобы гарантировать продолжение поставок питьевой воды.

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