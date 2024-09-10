Объем корпоративных неплатежеспособности в августе незначительно снизился.

Германия зафиксировала минимальное снижение корпоративных банкротств в августе: 1282 компании подали заявление о несостоятельности, что на 9% меньше, чем в июле, согласно данным Института экономических исследований Лейбница в Халле (ИЭИ). Однако этот показатель свидетельствует о 27%-ном росте по сравнению с августом 2023 года и 37%-ном увеличении по сравнению со средним показателем августа с 2016 по 2019 год. Особо высокие показатели банкротств были зафиксированы в трех федеральных землях: Баден-Вюртемберге, Баварии и Саксонии.

Эти три региона показали самый высокий уровень банкротств с января 2016 года, когда ИЭИ начало отслеживать эту тенденцию. В Баден-Вюртемберге было зафиксировано 163 банкротства, что на 94% больше среднего показателя с 2016 по 2019 год. В Баварии было зарегистрировано 203 корпоративных банкротства (рост на 84%), а в Саксонии - 52 (рост на 54%). Институт не предоставил объяснений этих цифр.

Исследовательский институт анализирует текущие заявления о несостоятельности, поданные немецкими судебными регистраторами, для выявления ежемесячных тенденций банкротств и коррелирует их с финансовой отчетностью пострадавших компаний. Кроме того, ИЭИ собирает ведущие индикаторы, которые прогнозируют процесс банкротства примерно за два-три месяца.

Несмотря на 9%-ное снижение корпоративных банкротств в августе по сравнению с июлем, Германия все еще столкнулась с существенным ростом на 27% по сравнению с тем же месяцем 2023 года. Однако стоит отметить, что по сравнению со средними показателями августа с 2016 по 2019 год Германия зафиксировала 37%-ный рост банкротств в этот период.

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