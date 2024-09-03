Объект СПГ на острове Рюген приступит к обычной работе

Вдоль побережья острова Рюген, омываемого Балтийским морем, танкер для сжиженного природного газа (СПГ) "Хеллас Диана" обозначил знаменательный момент, начав впервые стабильно разгружать СПГ. Это событие символизировало начало деятельности одного из самых спорных проектов энергетического перехода в Германии.

Официально начав свою работу, терминал "Deutsche Ostsee" на острове Рюген, как подтвердил оператор Deutsche Regas, сперва столкнулся с рядом трудностей. С прошлого среды по пятницу танкер "Хеллас Диана" разгружал СПГ на этом терминале. Впервые СПГ одновременно загружалось на два подключенных судна-регазификатора.

По данным системы отслеживания судов Marine Traffic, 300-метровый танкер отплыл из Фрипорта, Техас, США. СПГ на острове Рюген разгружается через плавучие хранилища и регазификационные установки (FSRU) под названием "Энергос Пойер" и "Нептун".

Инго Вагнер, управляющий партнер Deutsche Regas, назвал это событие переломным моментом после месяцев тщательной подготовки. "Начало регулярных операций подчеркивает ключевую роль терминала 'Deutsche Ostsee' в обеспечении безопасности поставок газа в Германию, Австрию и Восточную Европу", - сказал Вагнер.

Многочисленные безуспешные протесты

После превращения в газ, СПГ может поступать в газораспределительную сеть Германии через газопровод, соединяющий Любмин. Deutsche Regas оценивает общую мощность в 13,5 миллиарда кубометров газа в год, что составляет примерно 15% от текущего годового потребления Германии.

Правительство включило строительство терминала на восточном побережье Рюгена, популярном у туристов, в Закон об ускорении СПГ для усиления поставок газа в Германию. Однако растут опасения, что дефицит газа, основное обоснование строительства уникальных терминалов для газовых танкеров, может не наступить в ближайшее время. Немецкая экологическая помощь (DUH) является одним из главных критиков проекта, называя его "дорогим и ненужным инвестиционным провалом".

Город Бинц неоднократно предупреждал о серьезных повреждениях туризму, природе и климату. Он утверждает, что терминал больше не нужен для обеспечения безопасности зимнего энергоснабжения в Германии.

В апреле Федеральный административный суд отклонил возражения двух экологических организаций против газопровода, соединяющего Мукран с Любмином. В июне также провалились экстренные апелляции от Немецкого союза молодежных гостиниц, города Бинца и двух частных собственников недвижимости против работы терминала.

Успешная работа терминала "Deutsche Ostsee" на острове Рюген имеет значительные Implications для экономики Германии, так как терминал должен обеспечивать примерно 15% годового потребления природного газа в стране. Несмотря на первоначальные возражения и трудности, терминал теперь работает и регулярно принимает СПГ с танкеров, таких как "Хеллас Диана".

Начало регулярных операций на терминале "Deutsche Ostsee" должно укрепить энергетическую безопасность Германии и способствовать экономике страны, так как СПГ может поступать в распределительную сеть и дополнять поставки газа в Германии.

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