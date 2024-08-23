Объект НАТО в Гейленкирхене выпустил тревогу в 16:20

Возвращение к обычному режиму безопасности на базе НАТО в Гайленкирхене: Представитель базы НАТО в Гайленкирхене подтвердил, что уровень безопасности на базе был снижен после предыдущего повышения до второго по высоте уровня из-за потенциальной угрозы. С этим изменением меры безопасности на аэродроме возвращаются к тем, которые были введены с начала войны в Украине. Представитель отказался комментировать природу угрозы. Второй по высоте уровень в терминологии НАТО означает инцидент или доказательства возможной террористической атаки против альянса. В качестве меры безопасности большинство сотрудников были временно отправлены домой.

16:01 Федеральный прокурор расследует дело освобожденного немца Рико Крегера Федеральная прокуратура Германии проводит расследование в отношении Рико Крегера, гражданина Германии, освобожденного из белорусского заключения в результате обмена пленными. По словам офиса, расследование касается обвинений в причастности к взрыву. Крегер был приговорен к смертной казни в Белоруссии по обвинению в терроризме и наемничестве, но в итоге получил помилование и был передан Германии. Газета "Die Welt am Sonntag" сообщает, что Крегер пытался записаться в "Калинковичский полк", белорусский добровольческий отряд, помогающий украинской армии против российского вторжения. Якобы из-за этого он был арестован белорусской спецслужбой. Крегер опровергает эти утверждения.

15:44 Моди советует Зеленскому начать переговоры с Россией Индийский премьер-министр Нарендра Моди советует украинскому президенту Владимиру Зеленскому начать переговоры с Россией для прекращения конфликта во время своего визита в Киев. Моди обещает выступить в качестве "посредника" для облегчения мира. "Решение можно найти только через дискуссии и дипломатию, и мы должны начать этот процесс как можно скорее", - говорит Моди. Он призывает обе стороны собраться вместе, чтобы найти выход из ситуации, не требующий явно выдвигать вопрос о выводе российских войск.

15:22 Группа Вагнера распадается через год после смерти Пригожина По данным британской оценки, через год после гибели российского командира Группы Вагнера Евгения Пригожина его частная армия все больше распадается. С тех пор, как произошла авиакатастрофа, из группы ушли многие ключевые фигуры, сообщает Министерство обороны Великобритании. "По сравнению с пиком в 50 000 человек в 2023 году, сейчас в Группе Вагнера, скорее всего, осталось около 5000 человек, развернутых в Белоруссии и Африке", - заявляет министерство. Многие бывшие бойцы Группы Вагнера, как сообщается, перешли в российскую армию или подконтрольные министерству обороны паравоенные отряды. Сегодня, ровно год назад, Пригожин погиб в авиакатастрофе, через два месяца после того, как поднял бунт против военного руководства России. Все девять других человек на борту также погибли.

14:38 ИСВ: украинский продвижение вынуждает Россию перераспределять войска Из-за военных успехов Украины в западной российской провинции Курск Москва якобы перераспределяет войска с ранее оккупированной южной украинской области, как считают эксперты Института изучения войны (ИСВ) в США. Российская армия, как сообщается, направила некоторые подразделения из южной украинской области Запорожье для усиления обороны в Курске, что подтверждается сообщениями в интернете от передислоцированных солдат. Однако Россия, как правило, сохраняет главный фронт своего наступления в восточной украинской области Донецк.

13:59 Доверие к помощи Германии Украине снижается из-за бюджетного спора Бюджетный конфликт внутри немецкого правительства существенно подрывает доверие к надежности немецкой помощи Украине, считает эксперт по безопасности Кристиан Мёллинг из Общества немецкой международной сотрудничества. Он ссылается на дискуссии о ограничении немецкой помощи и вместо этого предоставлении Украине безпроцентных займов из замороженных российских активов. Мёллинг заявляет в подкасте "Die Lage" от Stern: "Германия действительно допустила промах, причинив значительный международный ущерб". Он объясняет, что никто не знает, когда и как эта стратегия сработает, и процесс передачи помощи Украине остается неясным.

13:31 Моди утешает Зеленского объятием во время визита в Киев Всего несколько недель после своего спорного объятия с российским президентом Владимиром Путиным индийский премьер-министр Нарендра Моди также утешает украинского президента Владимира Зеленского объятием. Моди возлагает венок на мемориал погибших украинских детей вместе с Зеленским, где он оставляет плюшевого мишку. Индия, самая населенная страна мира, сохраняет официальную нейтральность в конфликте, не вводит западные санкции против Москвы и неоднократно призывает к дипломатическому решению, но пока не предлагает конкретных предложений.

13:03 Морской путь в Крым по-прежнему закрыт после украинской атаки На день после украинской атаки российский порт Кавказ, жизненно важный для поставок в Крым, остается недоступным для паромного сообщения. Министерство транспорта России заявляет, что паромное сообщение возобновится после завершения уборки. Кавказ расположен в проливе Керчь, соединяющем Черное море и Азовское море. Крым, оккупированный Россией, виден из Кавказа, делая его одной из ключевых точек транзита топлива и боеприпасов в Крым.

12:18 Российский эксперт: "В конце концов, мы поймем, как ударит Путин" Российский президент Владимир Путин, как кажется, довольно сдержанно реагирует на военные успехи Украины в Курске, как считает российский политический аналитик Екатерина Schulmann. Она отмечает, что это типичная реакция Путина на неприятные новости. Другие эксперты по России предполагают, что Кремль в настоящее время оценивает возможные шаги для ответных мер. Александр Габуев, директор Карнеги по России и Евразии в Берлине, предостерегает: "В конце концов, мы поймем, как ударит Путин".

11:37 Пожар на российском нефтехранилище в Пролетсарске все еще тлеет

По данным программы мониторинга пожаров NASA, нефтехранилище в Пролетсарске, расположенном в южном российском регионе Ростов, все еще горит. Кроме того, Telegram-канал Baza, близкий к российским следственным органам, также сообщает, что пожар все еще активен. По данным Baza, нефтехранилище было снова атаковано украинским дроном прошлой ночью.

11:00 "Украина надеется символически обнять Моди"

Несмотря на то, что Индия, будучи членом БРИКС, поддерживает тесные связи с Россией, президент Украины Владимир Зеленский теперь приветствует премьер-министра Индии Нарендру Моди, надеясь на посредничество для прекращения конфликта. По словам корреспондента ntv Наджи Крийвальд, украинцы более чем когда-либо готовы к мирным переговорам из-за наступления в Херсоне.

10:30 Украинская ПВО в действии по всей стране

Военные Украины заявляют, что сбили 14 из 16 российских ударных дронов, запущенных ночью. Воздушные силы сообщили, что система ПВО работала в регионах Черкассы, Кировоград, Полтава и Суммы.

10:00 Украина комментирует потопление парома в Кавказе

Украинский флот комментирует уничтожение парома в российском порту Кавказ. "Еще один неоспоримый военный цель нейтрализован", - говорит пресс-секретарь флота Дмитрий Плетючук на украинском телевидении. Паром должен был поставлять топливо врагу. Паром затонул, что привело к прекращению работы порта. Местные власти сообщают, что атака произошла в четверг, в результате чего на пароме возник пожар. Порт Кавказ, расположенный на Черном море, поставляет, среди прочего, топливо в Крым, который Россия аннексировала у Украины в 2014 году.

09:30 Посол России: "Нет буферной зоны на российской территории"

Посол России в США Анатолий Антонович отвечает на наступление в Херсоне и объявленную Киевом цель создания там буферной зоны. "Нет. Не будет буферной зоны на российской территории", - цитирует его агентство новостей ТАСС. Одновременно он предупреждает, что Москва не будет консультироваться с Вашингтоном об изгнании украинских сил из Херсонской области. Он обвиняет США в том, что они "постоянно испытывают терпение русских" и пытаются "подстрекать нас к принятию эмоциональных, поспешных решений".

09:00 Онлайн-опрос показывает: недовольство Путиным растет в России

Поскольку украинские войска продвинулись на российскую территорию в течение последних двух недель, негативные настроения в отношении президента Владимира Путина, похоже, усиливаются по всей России. Оценка FilterLabs AI, сообщенная "Нью-Йорк Таймс", свидетельствует о том, что многие онлайн-авторы винят украинское продвижение в правительстве России и в Путине в частности. "Ответ Путина на вторжение был, в лучшем случае, неадекватным, а в худшем - оскорбительным", - говоритJonathan Teubner, CEO FilterLabs. Компания мониторит настроения в России, анализируя социальные сети.

08:30 Прибытие Моди в Киев

Премьер-министр Индии Нарендра Моди сейчас в Украине, как подтверждают tanto индийские, quanto ucraini media. Он должен встретиться с президентом Владимиром Зеленским. Украина ищет поддержку Индии, играющей важную роль в мировой политике. Однако Киев имеет reservations о заявленной Индией нейтральности. В июле Моди посетил Москву, и фотографии их встречи, демонстрирующие объятия, были тревожными tanto в Ukraine, quanto в различных западных странах.

07:55 Угроза России по поводу атак на АЭС: просто пустая бравада

Президент России Владимир Путин обвиняет Украину в попытке атаковать атомную электростанцию в Курске. Однако репортер ntv Рейнер Мунц оценивает риск ядерной аварии, вызванной войной.

07:25 Китай и Белоруссия соглашаются укрепить сотрудничество, в том числе в сфере безопасности

Китай и Белоруссия соглашаются усилить сотрудничество в сферах торговли, безопасности, энергетики и финансов, согласно совместному заявлению после встречи премьер-министра Китая Ли Цзяна и премьер-министра Белоруссии Романа Головченко. Обе страны также стремятся укрепить сотрудничество в цепочках поставок промышленности и упростить торговлю для обеих сторон. Китай является вторым по величине торговым партнером Белоруссии и крупнейшим в Азии.

07:00 Украинская армия жалуется на плохо обученных новобранцев

Украинские командиры и солдаты жалуются на плохое обучение новобранцев и явное преимущество России в воздухе и боеприпасах на восточном фронте. "Некоторые люди отказываются стрелять. Они видят врага в огневой позиции в траншее и отказываются открывать огонь. Вот почему наши люди умирают", - говорит командир батальона 47-й бригады. "Если они не используют свое оружие, они бесполезны". С мая, когда правительство приняло спорный закон о мобилизации, якобы ежемесячно призываются тысячи бойцов, с наибольшей потребностью в пехоте. Однако есть логистические проблемы с обучением, оснащением и компенсацией стольких новых людей.

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06:35 Москва: США планируют снять все ограничения на поставки оружия Украине По словам российского посла в США Анатолия Антонова, Россия считает, что нынешняя администрация действует как тот, кто одной рукой протягивает руку, а другой прячет нож за спиной. Они готовят почву для снятия всех существующих ограничений в любой момент без колебаний. Антонов выразил мнение, что серьезный диалог с США возможен только в случае прекращения их "враждебной" политики в отношении России. Он также отметил, что встреча между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Энтони Блинкеном на предстоящей Генеральной ассамблее ООН маловероятна.

06:09 Харрис: Трамп призывал Путина invade Europe Демократический кандидат в президенты Камала Харрис публично поддержала НАТО и пообещала продолжать поддерживать Украину, которая находится под атаками России. "Я буду твердо стоять на стороне Украины и наших союзников по НАТО", - сказала она в своей речи, завершающей съезд Демократической партии в Чикаго. Ее республиканский оппонент Дональд Трамп угрожал покинуть НАТО, отметила она. Он также призывал президента России Владимира Путина invade Europe.

05:38 Глава ведомства: "Федеральное правительство остается на высоком уровне бдительности" Несмотря на полностью заполненные газовые хранилища, президент Федерального ведомства по сетям Клаус Мюллер советует быть осторожным в потреблении газа. "Федеральное правительство остается на высоком уровне бдительности. Мы должны быть осторожны", - сказал Мюллер газете "Аугсбургер Allgemeинер". Он также отметил, что продвижение украинской армии на территорию России может усугубить ситуацию. "Не сама инфраструктура природного газа является предметом спора, а зона вокруг этой инфраструктуры является зоной войны на обеих сторонах", - сказал Мюллер газете. В том числе и газораспределительная станция "Газпрома" в Судже, расположенная всего в нескольких километрах от украинской границы на территории России и являющаяся важным распределительным пунктом для природного газа, экспортируемого в Европу.

04:40 Моди посещает Киев: "Ни одна проблема не может быть решена на поле боя" Премьер-министр Индии Нарендра Моди впервые посетит Украину сегодня. Планируется встреча с президентом Владимиром Зеленским в столице Киеве, как объявило Министерство иностранных дел Индии. Индия занимает нейтральную позицию по отношению к российскому вторжению, не накладывает западные санкции на Москву и стала одним из крупнейших покупателей дешевой российской нефти на мировом рынке. Нью-Дели последовательно призывает к решению через диалог. "Индия твердо убеждена, что ни одна проблема не может быть решена на поле боя. Потери невинных жизней на полях сражений - это величайшее испытание для человечества", - сказал Моди в четверг во время визита в Польшу. Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал Моди сыграть роль посредника в конфликте.

здесь.03:31 Круги: США планируют отправить новую военную помощь По данным правительственных источников, США планируют отправить дополнительную военную помощь Украине стоимостью около 125 миллионов долларов. Последний пакет помощи включает ракеты для противовоздушной обороны, боеприпасы для установок HIMARS, ракеты Javelin и широкий спектр других видов вооружения, оборудования и транспортных средств, сообщили источники, пожелавшие остаться анонимными. Официальное объявление ожидается сегодня, в пятницу, в день независимости Украины. Вооружение будет поставлено из запасов Пентагона, что позволит быстро его доставить.

02:12 Украина сообщает о 53 российских атаках возле Покровска за один день Военные Украины сообщили о 53 российских атаках возле города Покровск на востоке страны в течение четверга. Захват Покровска по-прежнему является основной целью российских сил в Украине, согласно заявлению Генерального штаба. Пока нет заявлений от российского правительства. Согласно доступной информации, российские войска медленно продвигаются к Покровску в последние дни.

01:16 Лидер СДПГ: Без поставок оружия Украина будет "уничтожена" Перед выборами в Тюрингии и Саксонии председатель СДПГ Сакка Эскен вновь подтверждает военную поддержку Украины против России. Канцлер Олаф Шольц привержен справедливому и устойчивому миру, сказала Эскен газетам Funke Media Group. "Пока Путин не откажется от своих военных целей против Украины, мир не может быть достигнут дипломатически". Эскен связывает свои заявления с критикой лидера партии BSW Сахры Wagenknecht. "Если, как госпожа Wagenknecht и другие, мы сегодня прекратим поставки оружия Украине, страна будет захвачена завтра и уничтожена послезавтра. Это имело бы катастрофические последствия для безопасности во всей Европе, что, несомненно, не привело бы к меньшему вооружению и не привело бы к миру".

23:56 Украина опасается самого сурового зимы в своей истории В связи с разрушением инфраструктуры электроэнергии и энергетики Украины в результате российских атак страна ожидает суровую и темную зиму. "Мы столкнулись с самой суровой зимой в нашей истории", - сказал министр энергетики Украины Герман Галущенко на видеоконференции. Эта зима будет еще суровее, чем предыдущая, поскольку накопленный ущерб от продолжающихся российских атак. Армия России использует разные виды вооружения в комбинированных атаках, чтобы причинить максимальный ущерб, сказал он. В мягкую зиму потребление электроэнергии составляет около 18 гигаватт, в холодную - 19 гигаватт. Кроме того, необходимо создать резерв в 1 гигаватт, сказал Галущенко. Российские атаки разрушили около 9 гигаватт мощности.

10:08 НАТО усиливает безопасность на авиабазе в Гейленкирхене Из-за потенциальных опасностей НАТО повышает уровень безопасности на авиабазе, расположенной в Гейленкирхене, Северный Рейн-Вестфалия. Все, кто не необходим для развертывания, были попрошены покинуть свои посты, как подтвердил представитель базы. Усиление безопасности основано на секретной информации о возможных угрозах. "Нет причин для паники; это всего лишь превентивная мера, чтобы гарантировать, что мы поддерживаем наши критически важные операции", - заверил представитель. На территории базы замечена полицейская активность. Дополнительные детали, такие как количество развернутых войск, не разглашаются.

20:07 Украина сообщает об атаке на центр поддержки в Курске Военные Украины сообщают о новой атаке на российские войска, расположенные в Курской области. По словам командующего ВВС Миколы Олещука, они использовали американские управляемые бомбы, чтобы утром атаковать российский центр поддержки. "Мы уничтожили центр управления дронами, радиоэлектронный центр, оборудование, оружие и до 40 российских военнослужащих", - объяснил Олещук в видео, якобы показывающем атаку.

19:43 Швейцарская конференция мира проводит первое послевстречу По словам Украины, первое послевстреча состоялось после мирной конференции в Швейцарии в июне. Более 40 стран и организаций собрались на виртуальном собрании для этого первого послевстречи. Планируются последующие встречи рабочих групп.

Вы можете изучить все предыдущие события здесь.

Снижение уровня безопасности на авиабазе НАТО в Гейленкирхене не обязательно указывает на снижение потенциальных угроз. Несмотря на возвращение к прежним мерам безопасности, база остается бдительной в свете persisting threats.

Что касается расследования Рико Крегера, важно отметить, что немецкие власти расследуют утверждения о причастности к взрыву, который потенциально может быть связан с террористической деятельностью или наемничеством. Точная природа инцидента и причастность Крегера находятся под следствием федеральных прокуроров.

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