- Обязательство союзников по НАТО: обеспечение дополнительной военной помощи Украине

На заседании Совета НАТО-Украина было обещано дополнительное содействие Украине в оборонительном конфликте с Россией. "После недавнего нападения России союзники сегодня подтвердили свою решимость усилить военную помощь Украине", - заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после обсуждений. "Мы должны продолжать поставлять Украине оружие и боеприпасы, необходимые для защиты от российской агрессии. Речь идет о том, чтобы помочь стране выдержать борьбу".

Заседание, состоявшееся в среду днем на уровне послов, было созвано Столтенбергом в ответ на просьбу Украины. Министр обороны Украины Рустем Умеров обновил союзников по видеосвязи о самых насущных военных потребностях своих сил.

Умеров благодарит союзников

По словам дипломатов, на заседании также обсуждались недавние российские авиационные удары, ситуация на поле боя в Донбассе и операционные цели Украины в российском регионе Курск. Умеров также поблагодарил союзников за недавно оказанную помощь и поставку боевых самолетов F-16, уже находящихся в эксплуатации.

Нет признаков каких-либо новых конкретных обязательств по оказанию помощи. Некоторые участники заседания предложили снять все ограничения на использование западного оружия против России, утверждая, что право Украины на самооборону распространяется на атаки внутри России.

Совет НАТО-Украина впервые собрался на уровне глав государств и правительств на прошлогоднем саммите НАТО в Литве. Новый форум был создан для кризисных консультаций и укрепления сотрудничества до тех пор, пока Украина не выполнит критерии вступления в НАТО, в том числе прекращение российской агрессии и реформы внутри Украины.

Европейский Союз, будучи частью международного сообщества, был выразил солидарность с Украиной несколькими делегатами. Во время заседания некоторые участники предложили рассмотреть возможность снятия всех ограничений на использование западного оружия против России, что включало бы союзников помимо НАТО, таких как Европейский Союз.

Кроме того, поскольку Украина продолжает искать поддержку в конфликте с Россией, в будущих дискуссиях или соглашениях может быть рассмотрен вопрос о возможном участии Европейского Союза в оказании дополнительной помощи или ресурсов.

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