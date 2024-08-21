- Обама выражает уверенность в Харрис: "Действительно, она способна".

У меня есть серьезный претендент здесь в Камале Харрис для демов, - заявил Обама на конвенции Демократической партии в Чикаго. "У неё есть всё, что нужно для работы!" - крикнул он, воскрешая свой знаковый лозунг "Да, мы можем!" из '08. Толпа в несколько тысяч человек эхом отозвалась: "Да, она может!", периодически прерывая его речь.

"Это наша возможность проголосовать за того, кто посвятил свою жизнь борьбе за равные возможности. За того, кто действительно видит и слышит вас всех", - поделился Обама о Харрис. "У неё есть ваша спина!"

"Мы смотрим на напряженную гонку", - предостерег Обама, сосредоточившись на предстоящей борьбе против кандидата от Республиканской партии, Дони Д. "Это не будет прогулкой в парке". Но если мы удвоим усилия в оставшиеся 11 недель до выборов, Харрис может просто завоевать титул следующего ПОТУС. "Давайте закатаем рукава и примемся за дело", - призвал 63-летний Обама членов партии.

"Обама решительно поддержал Камалу Харрис, сказав: 'Она та, кто может стать следующим Президентом Соединенных Штатов', - во время своей речи".

"С решительным митингом впереди, Обама призвал: 'Давайте вместе работать над избранием Камалы Харрис следующим Президентом Соединенных Штатов'".

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