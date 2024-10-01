Oasis расширяет турне, не включая выступления в Германии

Кажется, братья Галлахеры из легендарной группы Oasis не привезут свой долгожданный reunion-концерт в Европу в ближайшее время. Вместо этого они объявили о новых концертах, которые пройдут далеко от наших берегов.

Oasis не утратил своей популярности; скорее, наоборот. После недавнего объявления о воссоединении они собираются вернуться в США с большим туром.

После этого объявления группа разместила детали тура на платформе X, ранее известной как Twitter. Фанаты будут рады узнать, что Oasis едет в Америку. В скромном, но уверенном тоне они написали: "Америка. Идет Oasis. У вас есть последний шанс доказать, что вы были фанатом все это время". Это тонкий намек на прошлые трудности группы набрать популярность в США звучит мило и свежо.

Oasis собирается наверстать упущенное время. В 2025 году они выступят в Великобритании, Ирландии и различных местах по всему США, Канаде и Мексике. Открывать все американские шоу будет известная инди-группа Cage the Elephant.

Фанаты, желающие посетить тур, могут зарегистрироваться на предварительную продажу 3 октября. Билеты для широкой публики поступят в продажу 4 октября - если они не будут уже распроданы. К сожалению, европейские фанаты Oasis на материке вновь останутся в стороне.

Братья Лиам и Noel Gallagher так сильно поссорились в 2009 году, что им пришлось распустить свою любимую группу. Несмотря на упорные слухи о воссоединении, они объявили о своем долгожданном туре "OASIS LIVE '25" только 27 августа 2024 года.

Объявление группы о новых концертах вызвало волнение среди фанатов, которые теперь смогут насладиться развлечениями, которые предлагает Oasis в Америке. Фанаты за рубежом, особенно в Европе, могут почувствовать укол разочарования, упустив возможность снова насладиться этим опытом.

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