Медики предпочитают гибкие карьерные пути. В течение многих лет ходили слухи о том, что группа The Doctors может завершить свою музыкальную карьеру. Недавно Бела, Фарин и Род завершили трехлетний мировой тур тремя незабываемыми концертами в Берлине. Но что дальше? Скромные чемпионы мира музыки, как themselves называют The Doctors, хранят молчание.