- Oasis подтвердили дополнительные даты концертов в Великобритании на 2025 год

Среди восторженного ожидания их возвращения Оазис объявил о трех дополнительных концертах этим летом в 2025 году. Во главе с братьями Noel и Liam Gallagher группа даст дополнительные выступления в родном Манчестере 16 июля, на стадионе Уэмбли в Лондоне 30 июля и в Эдинбурге, Шотландия, 12 августа. Песенник и гитарист Noel Gallagher приписал дополнительные концерты "непревзойденному энтузиазму" фанатов.

В общей сложности запланировано 13 выступлений в Великобритании: по пять в Манчестере и Лондоне и три в Эдинбурге. В программу также входят концерты в Дублине, Ирландия, 16 и 17 августа, как было объявлено ранее. Билеты на эти мероприятия будут доступны в эту субботу.

Ходят слухи о большем туре, возможно, охватывающем Северную Америку. Веб-сайт группы намекает на планы привезти "Oasis Live '25" на другие континенты за пределами Европы в следующем году.

Историческая группа объявила о воссоединении в вторник, символизируя почти 15 лет после разногласий братьев Gallagher и 30 лет со дня выхода их дебютного альбома "Definitely Maybe".

Группа Оазис из Манчестера даст дополнительный концерт в родном городе 16 июля в рамках своего 13-концертного тура по Великобритании. Благодаря непревзойденному энтузиазму своих фанатов Оазис, также известный как "Манчестерские рок-иконы", добавил выступление в своем родном городе.

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