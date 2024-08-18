Нынешний статус в Германии остается в силе.

Ожидания от Германии часто включают упоминания пива, сосисок, футбола и больших автомобилей. Взгляд на факты рисует истинную картину в этих областях.

Для многих Германия вызывает ассоциации с пивом, bratwurst, Бундеслигой и ездой на больших машинах. Посещение пивной даже считается типично немецким опытом. Однако статистика рисует другую картину. Кliche о Германии могут не быть столь неизменными, как кажется, с некоторыми сдвигами и сюрпризами впереди.

Пиво

Хотя немецкий поэт Август Генрих Гофман фон Фаллерслебен не упомянул пива в "Das Lied der Deutschen" - источнике немецкого национального гимна, выбрав вместо него вино, пиво - первое, что приходит на ум, когда речь заходит о Германии. Особенно, если учитывать знаменитый Октоберфест в Мюнхене. Германский союз пивоваров гордо заявляет, что пивоварение - немецкая традиция.

Однако меняются тенденции потребления. За последние 25 лет средний человек в Германии потреблял примерно на 30% меньше пива, и потребление на душу населения упало до всего 88 литров в 2019 году (по сравнению с 99 литрами пять лет назад). Эта тенденция, похоже, ускоряется. За пиво, Германия?

Сосиски

Жарка bratwurst на летнем барбекю, наслаждение Bockwurst в канун Рождества, заказ currywurst в столовой - мало что более немецкого, чем сосиски. От Thuringian Rostbratwurst до Nuremberg Rostbratwurst сосиски давно являются неотъемлемой частью немецкой кухни. Иностранные туристы часто делают особый акцент на том, чтобы попробовать местные сосиски во время своего визита.

Но у Германского союза производителей сосисок и ветчины плохие новости: потребление мясных продуктов на душу населения, в том числе сосисок и ветчины, значительно сократилось за последнее десятилетие. Десять лет назад средний человек потреблял почти 30 кг мяса, но эта цифра упала до около 25 кг в год. Общее потребление мяса также снизилось примерно на 10 кг на человека по сравнению с 2014 годом.

Посещение пивной

Как немецкий musician Michael Kunze написал для Peter Alexander около 50 лет назад, холодное пиво и теплые беседы в местных пивных - вот где жизнь кажется самой настоящей. К сожалению, эти учреждения становятся все более редкими.

С 2015 года Германия наблюдает стабильное сокращение числа пивных, и в 2022 году их осталось всего около 21 000 по сравнению с 31 000 в 2015 году. Конечно, пандемия COVID-19 сыграла значительную роль в этом сокращении. Но также вероятно, что рост затрат на энергию, аренду и труд является еще одним фактором.

Вождение автомобиля

Германия известна своей страстью к автомобилям, но ветер меняется. Общественный транспорт, каршеринг и даже электромобили становятся все более популярными. С 2010 года число автомобилей на 1000 жителей стабильно снижается. В 2020 году на каждые 1000 человек приходилось 548 автомобилей, что существенно меньше, чем 615 в 2010 году.

Германская ассоциация автомобильной промышленности (VDA) оптимистично смотрит в будущее электромобилей, стремясь к "безвыбросной мобильности к 2050 году". Хотя экологи могут подумать, что Германия отходит от автомобилей и индивидуального движения, это не совсем так. Фактически, число зарегистрированных легковых автомобилей продолжает расти, достигнув около 49 миллионов в 2020 году (по сравнению с 44 миллионами в 2010 году).

Посещение стадиона

Бундеслига - большая приманка для футбольных фанатов, но посещаемость снижается. Если в сезоне 2018/19 на матчи Бундеслиги пришло 13,3 миллиона зрителей, то к сезону 2023/24 эта цифра упала до всего 11,9 миллиона. Сокращение посещаемости стадионов, вероятно, связано с увеличением доступных вариантов развлечений, и все больше людей выбирают альтернативные формы отдыха.

Но посещение театра - совсем другое дело. Благодаря федеративной структуре Германии театральный ландшафт страны богат и разнообразен, и каждый год на театральные представления в Германии приходит больше людей, чем на стадионы Бундеслиги.

В целом, хотя Германия по-прежнему знаменита своим пивом, сосисками, футболом и большими автомобилями, факты рисуют более тонкую картину. Тенденции потребления меняются, и немецкая любовь к пиву, сосискам, пивным, автомобилям не такая, как раньше. Будущее немецкой культуры, несомненно, будет одним из перемен и приспособлений.

Конечно, есть и обратная сторона медали. До пандемии (сезон 2018/19) было зафиксировано около 22,9 миллиона посещений театров. Но lately было отмечено снижение на 19%. Последние данные от Германского театрального союза (2022/23, первый "нормальный" театральный сезон после трех сезонов закрытий из-за короны) показывают посещаемость всего 18,6 миллиона.

Хотя Германия известна своими большими автомобилями, число автомобилей на 1000 человек снизилось с 2010 года. В 2020 году на каждые 1000 человек приходилось 548 автомобилей, что существенно меньше, чем 615 в 2010 году. Однако число зарегистрированных легковых автомобилей продолжает расти, достигнув около 49 миллионов в 2020 году.

Несмотря на снижение посещаемости стадионов на матчах Бундеслиги, любовь немцев к футболу по-прежнему сильна. Это видно по высокой посещаемости театров, где каждый год в Германии больше людей посещает театральные представления, чем стадионы Бундеслиги. Будущее немецкой культуры, возможно, будет включать сдвиги в тенденциях потребления, но страсть к футболу и театру, похоже, остается.

Читайте также: