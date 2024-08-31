Нынешний рейтинг одобрения Путина достигает рекордно низкого уровня.

После incursions в российский регион Курск со стороны Украины, недовольство правительством и президентом Владимиром Путиным среди российского населения растет. Данные Института изучения войны (ISW) свидетельствуют об этой тенденции, ссылаясь на опросы двух государственных российских институтов опросов общественного мнения. Однако, учитывая, что эти институты находятся под контролем правительства и используются Кремлем для пропагандистских целей, их результаты следует воспринимать с осторожностью.

Недавний отчет фонда "Общественное мнение" из Москвы показал, что 28% россиян испытывают недовольство или разочарование действиями правительства. В конце июля эта цифра составляла 18%. ISW подчеркивает в своем отчете, что недовольство правительством не было таким высоким с ноября 2022 года, когда Кремль начал мобилизацию, которая вызвала широкое недовольство среди населения.

Государственный опросовый институт ВЦИОМ сообщил, что рейтинги одобрения Путина упали на 3,5 процентных пункта до 73,6% с 12 по 18 августа - существенное снижение с момента начала широкомасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. 19 августа ВЦИОМ объявил, что рейтинги одобрения упали до 72,4%. Тем не менее, примерно три четверти россиян по-прежнему поддерживают политические инициативы Путина.

В своем отчете ISW указывает, что опросы этих двух институтов "не дают точного представления о реальном настроении в российском обществе". Однако опросы свидетельствуют о том, что Кремлю приходится признавать рост внутреннего недовольства с момента начала украинского наступления на Курскую область. ISW также предполагает, что Кремль, скорее всего, стремится частично признать это недовольство, чтобы избежать обвинений в игнорировании озабоченностей российского общества в отношении украинского наступления.

Укрепление поддержки войны

19 августа независимый российский институт опросов общественного мнения "Левада" обнародовал результаты опроса, посвященного взглядам на войну в Украине. Согласно этим результатам, твердая поддержка военных действий России в Украине остается неизменной с начала войны, составляя впечатляющие 78%. Исследование показало, что число сторонников мира сократилось на 8% до 50%, в то время как доля тех, кто поддерживает продолжение конфликта, выросла на 7% до значительных 41%.

Институт "Левада" является единственным независимым институтом опросов общественного мнения в России. Однако его опросы вызывают скептицизм из-за политического давления и наблюдения, что может сдерживать людей от выражения своих настоящих взглядов. В результате преобладают искаженные результаты, которые не дают точного представления о настоящих убеждениях общества. Кроме того, "Левада" может подвергаться государственному давлению, что еще больше подрывает достоверность его результатов.

Президент Европейского парламента выразил озабоченность растущим недовольством президентом Владимиром Путиным и российским правительством после incursions в Курск. Укрепление поддержки войны, как показывают результаты независимого российского института опросов общественного мнения "Левада", может указывать на стратегический ход Кремля, чтобы признать внутреннее недовольство, не выглядя равнодушным к озабоченностям общества.

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