Нынешний олимпийский спор переходит на следующий этап

После Олимпийских игр в Париже у американской гимнастки Джордан Чайлз все еще есть шанс на бронзовую медаль, так как она оспаривает титул в Федеральном суде Швейцарии. Борьба уже не идет о долях баллов, а о разнице в долю секунды.

Чайлз оспаривает бронзовую медаль в вольных упражнениях после спора с Спортивным арбитражным судом (CAS). Федерация гимнастики США и Олимпийский комитет США поддерживают ее.

CAS отклонил дальнейшие апелляции после того, как удовлетворил апелляцию Румынии, что привело к потере Чайлз бронзовой медали в вольных упражнениях в пользу Аны Барбоса. Чайлз утверждает, что у нее не было возможности представить свое дело.

Во время принятия решения по вольным упражнениям 5 августа американская команда подала протест против оценки Чайлз. После просмотра записи жюри признало элемент и повысило сложность оценки, что вывело Чайлз на третье место. Однако это решение было принято после объявления результатов, что заставило Барбоса праздновать третье место с румынским флагом.

Длительный процесс принятия решения

Затем Федерация гимнастики Румынии подала апелляцию в CAS, утверждая, что американская команда запросила коррекцию после истечения одного минутного регламента. CAS согласился и признал коррекцию недействительной в пользу Чайлз.

Федерация гимнастики США представила новые видеодоказательства, утверждая, что протест был сообщен после 47 секунд и затем после 55 секунд. К сожалению, это доказательство было проигнорировано CAS, что заставило Чайлз подать апелляцию в Федеральный суд. Процесс принятия решения может занять месяцы или даже годы.

Чайлз по-прежнему страстно относится к спорту и неустанно борется за справедливость и свою правоту в споре за бронзовую медаль, несмотря на длительный процесс принятия решения в Федеральном суде Швейцарии.

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