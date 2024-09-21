Нынешняя администрация Франции временно откладывает результаты недавних выборов

После большинства левоориентированных голосов во Франции произошел сдвиг в сторону более консервативного правительства. Через 11 недель после неожиданных парламентских выборов президент Эмманюэль Макрон назначил 39 членов правительства. Среди них шестеро придерживаются консервативных взглядов, в том числе министр внутренних дел Бруно Ретailleau, который ранее возглавлял фракцию Республиканской партии в Сенате.

Бывший министр Европы Жан-Ноэль Барро стал министром иностранных дел, выступая за совместное размещение долга в ЕС. Его заместитель, Бенджамин Хадад, отвечающий за франко-германские отношения, также является министром Европы. Министерство экономики возглавил Антуан Арман, 33-летний близкий соратник Макрона.

Несмотря на то, что левая коалиция получила большинство голосов на выборах, она представлена всего одним министром, Дидье Мигаудом, который ранее был социалистическим депутатом и возглавлял орган по прозрачности. Некоторые левые политики отказались от предложений консервативного премьер-министра Мишеля Барнье из-за разногласий с его политическими взглядами.

Мужчины занимают ключевые позиции

Министр обороны Себастьен Лекорну и министр культуры Рашида Дати сохранили свои должности. Также из консервативного лагеря, Катрин Ватрин, бывший министр труда, теперь возглавит дело региональных вопросов.

Формальное равенство полов установлено, с 20 мужчинами и женщинами, занимающими должности, в том числе премьер-министр. Однако наиболее влиятельные роли занимают мужчины. По крайней мере, трое членов правительства, в том числе Дати, имеют североафриканские корни, а Отеман Насру станет государственным секретарем по вопросам борьбы с дискриминацией.

Замечательно, что ни один из потенциальных кандидатов в президенты не вошел в правительство. Тяжеловесные политики, такие как министр внутренних дел Жеральд Дарманен и министр экономики Бруно Лемер, больше не участвуют в правительстве. Лидер консервативной фракции Лаурент Ваукезь также отказался от министерства экономики.

Оппозиция выразила разочарование. Лидер праворадикальной фракции Марин Ле Пен критиковала правительство, заявляя, что оно не соответствует желанию избирателей измениться. Левый соперник Ле Пен Жан-Люк Меланшон назвал состав нелегитимным и необещающим. Лидер Социалистической партии Оливье Фор назвал правительство реакционным и пренебрежительным к демократии.

Требование быстрой подачи проекта бюджета

Первое заседание кабинета назначено на понедельник днем. Барнье должен представить свою правительственную декларацию в Национальной ассамблее 1 октября. Кроме того, проект бюджета на 2025 год должен быть представлен к этой дате для рассмотрения и утверждения к концу года.

Барнье подчеркнул отсутствие общего повышения налогов в своих планах. Он хочет решить вопросы, такие как иммиграция и внутренняя безопасность, которые обычно адресуются праворадикальными политиками.

Праворадикальная партия "Национальное собрание" (RN) неожиданно не смогла получить большинство на внеочередных парламентских выборах, вопреки прогнозам опросов. Теперь RN играет роль короля, так как выживание правительства Барнье зависит от поддержки или противодействия RN голосов доверия.

Долгий процесс формирования правительства был вызван сложной динамикой большинства между партией Макрона, республиканцами (47 из 577 мест в Национальной ассамблее на внеочередных парламентских выборах в июле) и праворадикальными популистами Ле Пен. Так как результаты выборов оставили Францию в политической стагнации, правительство действовало более двух месяцев. Национальная ассамблея сейчас разделена на три враждебных блока: левых, бывший либеральный правящий блок и праворадикальных популистов Ле Пен.

Правительства и политические партии играют важные роли в формировании политики страны. Например, новое правительство, назначенное президентом Эмманюэлем Макроном, включает tanto левоориентированных, как и консервативных членов, демонстрируя разнообразие внутри правительств и политических партий.

Назначение политиков, таких как министр внутренних дел Бруно Ретailleau и министр обороны Себастьен Лекорну из консервативного лагеря, показывает, как правительства и политические партии иногда сохраняют преемственность с предыдущими администрациями.

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