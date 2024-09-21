Nvidia имеет 25% потенциала или вероятности.

Корпоративный гигант Nvidia, ключевой игрок в "Прекрасной семерке", в последние годы переключился с производства чипов для игровых консолей на выпуск критически важных чипов для ИИ. Акции компании показали впечатляющий рост в течение этого периода. Несмотря на рекордные продажи и прибыли, их цена достигла беспрецедентного максимума в $140,76 21 июня 2024 года, но затем начала падать под давлением интенсивных продаж.

Несмотря на это, аналитики J.P. Morgan сохранили рекомендацию "покупать" акции Nvidia, установив целевую цену в $155, ссылаясь на сильные показатели и устойчивый высокий спрос на решения ИИ.

Стратегия инвестирования

Инвесторы, заинтересованные в Nvidia, ведущем производителе высокопроизводительных чипов, могут изучить возможности на текущем уровне, примерно на 16% ниже исторического максимума, на уровне $118,10. Для тех, кто хочет снизить риск прямой покупки акций, опционы, называемые сертификатами с капитальным бонусом, представляют собой привлекательную альтернативу. Эти инструменты могут приносить впечатляющие двузначные годовые доходы с существенным уровнем безопасности.**

Функциональность

Если акции Nvidia останутся в пределах или ниже своего порога в $70 к дате погашения валютно-защищенного сертификата (1 USD = 1 EUR) 30 декабря 2025 года, сертификат будет выкуплен по максимальной выкупу в 130 EUR.**

Фондаментальные показатели

Сертификат с капитальным бонусом HVB (ISIN: DE000HD7T0K4), привязанный к акциям Nvidia, имеет бонусный уровень и капитал в размере 130 USD, что эквивалентно 130 EUR из-за валютной защиты. Капитал обозначает максимальную выплату сертификата. Порог, установленный до даты оценки 19 декабря 2025 года, составляет 70 USD. При текущей стоимости Nvidia в $118,10 инвесторы могут приобрести сертификат по цене 103,60 EUR.**

Перспективы

При текущей цене в 103,60 EUR сертификат предлагает возможность получить чистый доход в размере 25,48% (эквивалентный 20% в год) в течение 15 месяцев, если цена акций не упадет на 40,73% до 70 USD или ниже к дате оценки.**

Риски

Если акции Nvidia достигнут порога в 70 USD к дате оценки, и цена акций останется ниже капитала в этот момент, сертификат будет выкуплен по цене закрытия акций Nvidia на дату оценки 19 декабря 2025 года.**

Этот контент служит только в качестве информационного руководства и не рекомендует покупать или продавать акции Nvidia или связанные инвестиционные продукты. Точность данных не гарантируется.

Nvidia по-прежнему остается выдающейся фигурой в технологической индустрии, и аналитики J.P. Morgan рекомендуют инвестировать в ее акции из-за сильного спроса на решения ИИ и потенциала роста. Инвесторы могут рассмотреть возможность прямой покупки высокопроизводительных чипов Nvidia или выбрать сертификаты с капитальным бонусом, предлагающие привлекательные годовые доходы с уровнем безопасности даже при снижении цен.

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