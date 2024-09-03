- Нужны судьи-добровольцы из района Харц.

Административный суд в Магдебурге ищет неплачущих судей, приветствуя как мужчин, так и женщин из региона Харц. Эти волонтеры необходимы для оказания помощи на устных слушаниях и в принятии решений, согласно объявлению округа, с 1 марта 2025 года по 28 февраля 2030 года.

Стоит отметить, что ищутся individuals, соответствующие критериям быть гражданином Германии в возрасте 25 лет и старше, проживающим в зоне влияния суда. Те, кто заинтересован в подаче заявки, могут сделать это в офисе общественного порядка округа до 21 октября текущего года.

Кандидаты, проживающие в Ландауском округе Харц, приветствуются к подаче заявок, так как они соответствуют требованиям суда к волонтерам. Устные слушания и принятие решений в Ландауском округе Харц запланированы на период с 1 марта 2025 года по 28 февраля 2030 года.

Читайте также: