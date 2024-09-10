Противодействие со стороны производителей автомобилей - "Нужно действовать" - демонстрация против сокращения рабочих мест в ZF

В рамках общенациональной акции протеста сотрудники автопроизводителя ZF выступили против планируемых компанией сокращений рабочих мест. Председатель профсоюза ZF Ахим Дитрих оценивает количество участников в более чем 20 000 человек. Тысячи сотрудников даже вышли на улицы у штаб-квартиры ZF в Фридрихсхафене. После митинга у озера Констанц Дитрих заявил: "Сегодня было нечто беспрецедентное, такого я никогда не видел". Председатель профсоюза призвал отменить сокращения и увеличить инвестиции в немецкие сайты.

В конце июля ZF объявила о своих планах сократить до 14 000 рабочих мест в Германии в течение следующих четырех лет. Для этого компания, принадлежащая фондам, планирует создать несколько групп сайтов с более упрощенной структурой.

В настоящее время в одной из крупнейших автопроизводителей страны работает около 54 000 человек. Точное влияние этих сокращений на 35 немецких сайтов будет "определено в ближайшие недели", заявил совет директоров. Компания уже некоторое время сталкивается с существенными долгами и давлением на инвестиции.

Сокращения коснутся не только производственных рабочих мест. Под угрозой также находятся позиции в администрации и разработке. "Мы боремся за сохранение каждой работы, потому что от этого зависят средства к существованию и покупательская способность", - подчеркнул Дитрих, также участвующий в предстоящих переговорах по зарплате в металлургической и электротехнической промышленности. "Конечно, мы не можем гарантировать успех. Но после сегодняшнего дня, с тысячами людей на улицах, я очень оптимистично смотрю на то, что мы сможем чего-то добиться".

Сложные времена для автопромышленности

Немецкий авторынок в настоящее время испытывает трудности. Продажи новых автомобилей в августе резко снизились по сравнению с предыдущим годом. Это в основном связано со слабым спросом на электромобили, как показывают данные Федерального управления автотранспорта (KBA). Однако число также резко упало для почти всех других типов привода. Промышленность также пристально следит за ситуацией в группе Volkswagen, где возможны закрытие заводов и увольнения.

"Мы в ZF не можем избежать сложных обстоятельств в автопромышленности, таких как задержка внедрения электромобилей и высокие производственные затраты, особенно на немецких сайтах", - объяснил директор по персоналу и труду ZF Леа Корцилиус. "Нам нужно приспособить ZF к будущему и дальнейшее развивать немецкие локации, чтобы они оставались конкурентоспособными и стабильными. Наша цель - сохранить как можно больше долгосрочных рабочих мест".

Менеджмент в качестве объекта критики

Однако председатель профсоюза Дитрих в основном винит в проблемах ошибки менеджмента. Он считает, что менеджмент одновременно ведет слишком много инициатив, делая рабочих козлами отпущения. "Конечно, это не мотивирует сотрудников следовать совету директоров". В результате происходит остановка производства и разработок на национальном уровне.

По данным профсоюза IG Metall, в демонстрации в Швайнфурте приняли участие 3 500 сотрудников. В Мангейме планировалась автомобильная демонстрация, а министр-президент Анке Рехлингер (СДПГ) ожидалась на митинге в Саарбрюккене. "Нам нужно что-то делать, иначе мы исчезнем", - сказал сотрудник ZF в Фридрихсхафене. Профсоюз не исключает дальнейших демонстраций.

Предложенные ZF сокращения, которые могут коснуться до 14 000 человек, являются частью плана компании по ведению своей деятельности с более упрощенной структурой. Несмотря на сложные обстоятельства в автопромышленности, председатель профсоюза Ахим Дитрих оптимистично смотрит на возможность сохранить рабочие места и добиться положительных результатов для демонстрантов.

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