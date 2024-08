Нурипур считает, что Ampel - это просто "временный административный орган".

Глава партии "Зеленые" Омид Нурипуур критикует коалицию "Светофор" за излишние внутренние распри. В интервью он отмечает "очень много, очень много ненужных разногласий", которые усложняют уже сложную ситуацию в стране.

По мнению лидера партии "Зеленые" Омида Нурипуура, коалиция "Светофор" является временной политической фазой. Союз СДПГ, "Зеленых" и СВП был "необходим как формация для пост-merkelesкого периода", имея в виду бывшего канцлера Ангелы Меркель. Он считает, что сотрудничество подобно "временной администрации".

Когда его спрашивают, действительно ли он считает "Светофор" переходным правительством, Нурипуур соглашается. "Видно, что доверие достигло своего предела", - замечает он, указывая на сложные политические переговоры внутри коалиции. "Зеленые" также столкнулись с ограничениями при ведении переговоров с коалицией, учитывая их представления о том, что важно для страны.

У "Зеленых" "драматически отличающееся мнение" о приоритетах бюджета, чем у федерального министра финансов Кристиана Линднера, говорит Нурипуур. Настроение в стране мрачное, работа в коалиции сложная, и "очень много, очень много ненужных разногласий" не упрощают ситуацию.

В свете этих внутренних конфликтов Нурипуур критикует роль СДПГ в коалиции "Светофор", заявляя, "СДПГ внесла значительный вклад в излишние разногласия внутри правительства". Кроме того, сложная ситуация заставляет Нурипуура задаться вопросом, " Given the current state of the coalition, it's uncertain how long the SPD will continue to be a part of this temporary administration."

Читайте также: