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КультураНовостиБоксёрский матч между Стефаном Раабом и Реджина Халмич

Новые взгляды на телевизионное зрелище

Бывшего чемпиона по боксу представит и Лора Вонторра в роли корреспондента: RTL раскрывает новые подробности противостояния между Стефаном Раабом и Региной Хамлич в спарринге.

 and  James Williams
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Конфликт в ринге между Стефаном Раабом и Региной Хальмич - Новые взгляды на телевизионное зрелище

В скором времени состоится, якобы, последний боксерский поединок между Штефаном Раабом, 57 лет, и Региной Хальмич, 47 лет. 14 сентября в 20:15 (в прямом эфире на RTL и RTL+) этот ожидаемый поединок между уважаемым телеведущим и многократной чемпионкой мира пройдет в Дюссельдорфе. В преддверии прямой трансляции RTL отправит своих известных сотрудников в ринг или поблизости. Как сообщается в заявлении, выпущенном в понедельник, талантливая и разносторонняя Лаура Вонторра, 35 лет, будет освещать событие.

Лаура Вонторра будет заниматься различными видами деятельности, такими как интервью с двумя настоящими бывшими чемпионами мира перед поединком. Дариуш Михалчевски, 56 лет, и Фират Арслан, 53 года, уже объявили о своем участии. Михалчевски получил прозвище "Тигр" в 90-е годы, расцвет телебокса, и является многократным чемпионом мира в легком весе. Арслан был одним из ведущих немецких боксеров после Михалчевски или Генри Маске, 60 лет.

"Знаменитые гости" и "Много блеска"

Эти бывшие боксеры не будут единственными известными гостями, присутствующими на возвращении Штефана Рааба после девятилетнего отсутствия. RTL также намекает на "знаменитых гостей", но пока не называет конкретных имен. Кроме того, планируются "потрясающие выступления" и "много блеска", чтобы заинтересовать зрителей.

Некоторые подробности, которые уже известны, включают в себя Эльтона, 53 года, вечного интерна Штефана Рааба, выступающего в роли ведущего мероприятия. Франк Бушманн, 59 лет, коллега по времени "Schlag den Raab", будет комментировать бой.

Регина Хальмич: Никакой жалости к Раабу

В то время как Штефан Рааб сохраняет сдержанность, Регина Хальмич неоднократно комментировала бой. Недавно она рассказала RTL, что тренируется регулярно, как в свои активные годы, которые закончились в 2007 году. "Моя цель - быть лучшим боксером, а Штефан, конечно, лучший развлекатель", - сказала она, по словам RTL.

"Для своего возвращения он выбрал сложный путь, так как в ринге нет веселья", - сказала Хальмич о Раабе. "Хотя мы ценим и уважаем друг друга, жалости не будет, это просто мужчина против женщины".

"Знаменитые гости", упомянутые RTL, могут включать в себя известных личностей из мира развлечений или спорта, добавляя дополнительный слой excitement к боксерскому поединку между Штефаном Раабом и Региной Хальмич. Это событие обещает быть наполненным "много блеска" и "потрясающими выступлениями", обещая незабываемый вечер для зрителей.

Во время интервью с RTL Регина Хальмич выразила уверенность в предстоящем бое, заявив, что, хотя Штефан Рааб может быть лучшим развлекателем, она хочет быть лучшим боксером. Хальмич также подчеркнула, что в ринге не будет жалости, признавая, что матч будет серьезным состязанием между двумя сложными соперниками.

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