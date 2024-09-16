Новые сведения о Райане Уэсли Руте были раскрыты.

До своего громкого появления в международных новостях в Trump-овском гольф-клубе, Райан Уэсли Роут уже успел наделать шуму в Украине. Различные СМИ побеседовали с американцем, который, как оказалось, был причастен к нападению на республиканского кандидата в президенты. Они нарисовали пугающую картину.

Личность, подозреваемая в организации заговора против Дональда Трампа во Флориде, присутствовала на его первом судебном слушании. Корреспонденты AP наблюдали, как против Райана Уэсли Роут были предъявлены два обвинения: владение огнестрельным оружием как ранее судимым и владение огнестрельным оружием с удаленным серийным номером. Первое обвинение предусматривает максимальное наказание в 15 лет лишения свободы, а второе - пять лет.

Решение о залоге будет принято на следующем слушании 23 сентября. Обвинительное заключение может быть предъявлено 30 сентября, если обвинение формализует эти обвинения к тому времени.

Во время слушания подозреваемый заявил, что зарабатывает около 3000 долларов в месяц и не имеет сбережений. Он также сказал, что не имеет никакого имущества или других ценных активов, кроме двух автомобилей, расположенных в Гавайи. Роут упомянул своего 25-летнего сына, которого он финансово поддерживает, и появился в зале суда в синей тюремной робе, в наручниках и с цепями на обеих ногах.

Содержание статьи: Убить Трампа

Его мотивы остаются неизвестными, как сообщает AP. Новостное агентство раскрыло, что Роут самопубликовал книгу в прошлом году, в которой признался, что когда-то голосовал за Трампа, чувствуя себя частично ответственным за его избрание на пост президента. Он описал Трампа как "простого человека, которого мы избрали следующим президентом". Книга называлась "Невыигрываемая война Украины".

В своей книге подозреваемый призвал Иран к убийству бывшего президента: "Вы можете устранить Трампа". Роут описал Трампа как идиота из-за его участия в штурме Капитолия США 6 января 2021 года и его выхода из ядерной сделки с Ираном.

После российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года Роут, как сообщается, разместил в онлайн-службе X сообщение: "Я готов отправиться в Краков и направиться к украинской границе, чтобы волонтерствовать и погибнуть". Несколько недель спустя новостное агентство AFP провело интервью с мужчиной в Киеве, где он принял участие в митинге в поддержку украинских солдат, осажденных в Мариуполе. "Путин - террорист, которого нужно остановить. Все, кто может помешать ему, должны прийти сюда прямо сейчас", - сказал он тогда.

AP также сняла Роут на митинге в Киеве в апреле 2022 года. На плакате, который он держал, было написано: "Мы больше не можем терпеть коррупцию и зло еще 50 лет. Остановите Россию ради наших детей".

Репортер "Tagesspiegel" утверждал, что поговорил с Роутом в Киеве в мае 2022 года. Роут хотел присоединиться к украинской армии в ее оборонительной войне, но ему отказали. Во время их беседы он выделялся безосновательными теориями и казался неуравновешенным экстремистом, критикуя украинскую армию за излишнюю осторожность. Он якобы сказал: "Мы должны устранить Москву, прежде чем Путин устранит Киев". Он сам был готов стрелять.

Предоставляют ли его заявления какой-либо инсайт в его мотивацию, остается неясным, поскольку расследование продолжается. Тем не менее, ясно, что взгляды Роут резко отличались от взглядов Трампа. Праворадикальный популист часто хвалил российского президента Владимира Путина и решительно выступал против миллиардов долларов помощи, предоставляемых США Киеву.

Если Трамп снова победит на выборах, ожидается, что США, главный финансовый спонсор Киева, прекратят поддержку. Быстрое окончание войны, скорее всего, означает, что Трамп заставит Украину сдаться на значительных условиях, разрешенных Россией.

"Безумный" Р. - так называет его украинская армия

Между тем, украинская армия заявила, что задержанный Роут никогда не служил в украинских вооруженных силах и никакого сотрудничества не было, как заявил Александр Шахури, представитель отдела по координации иностранцев в сухопутных войсках. Однако Роут неоднократно обращался в Международный легион в течение последних двух с половиной лет, выражая "ridiculous ideas". Его планы можно описать как непостижимые, сказал Шахури AP.

Международный легион Украины был создан президентом Украины Владимиром Зеленским почти сразу после начала войны. Он состоит из иностранных граждан, которые присоединились к сопротивлению против российских захватчиков и хотели бороться за глобальную безопасность, как объяснило Министерство иностранных дел Украины.

В ответ на российское вторжение в Украину Роут выразил желание отправиться в Краков и присоединиться к борьбе против украинской границы. Несмотря на это, украинская армия заявила, что Роут не служил в их вооруженных силах, и его идеи были названы "ridiculous" и "unfathomable" Александром Шахури.

Кроме того, различные СМИ сообщили, что Райан Уэсли Роут был причастен к нападению на республиканского кандидата в президенты, в результате чего против него были предъявлены два обвинения: владение огнестрельным оружием как ранее судимым и владение огнестрельным оружием с удаленным серийным номером.

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