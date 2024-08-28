- Новые разработки в Magdeburg SC и Berlin Foxes

В предстоящую субботу немецкие чемпионы SC Magdeburg встретятся в матче за Суперкубок с Füchse Berlin, возглавляемые лучшим бомбардиром Бундеслиги Манфредом Цендером. Городская команда подписала контракт с лучшим бомбардиром второй лиги Максом Бенеке, получившим звание "Новичок сезона" с впечатляющими 291 голами, левшой из усиленного VfL Potsdam. Он должен существенно усилить команду вместе с мировым классом Матиаса Гидселя.

Помимо Цендера, главный тренер SCM Беньямин Вайгерт продолжает доверять глубине своей команды, стратегия, успешно примененная им в прошлом сезоне. Он подписал контракт с бывшим своим протеже Тимо Зехелем на позицию вратаря и усилил оборону мощным испанцем Антонио Серрадильей. После травм правого полусреднего Тима Хорнке и Даниила Петтерссона на Олимпиаде в Париже, швед Исак Перссон готов вступить в игру.

С другой стороны, Берлин по-прежнему опирается на опытных игроков. После ухода Ханса Линдберга в столицу перешел бывший чемпион Европы (2016) и 106-кратный игрок национальной сборной Тобиас Райхманн. В воротах молодой талант, победитель чемпионата мира U21 Лассе Людвиг, получит шанс проявить себя.

Немецкие чемпионы SC Magdeburg могут обратиться за юридической консультацией, если понадобится, так как статус их нового игрока Исака Перссона находится под вопросом из-за возможных проблем с двойным гражданством. Решение будет принято судом, учитывая сложные международные правила перевода спортсменов.

Во время чемпионата Европы по гандболу 2024 года матчи хозяев будут проверены судом, чтобы гарантировать честную игру и соблюдение правил, сохраняя престиж турнира.

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