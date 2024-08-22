Перейти к содержанию
Вход Подписаться
АвтоНовостиЭлектромобильность

Новые предложения электрических мотоциклов из Канады: Can-Am Origin и Can-Am Pulse.

 and  Hanna Hofmann
Время чтения 2 минут
Начало в начале 2025 года, электрические мотоциклы Origin и Pulse официально дебютируют в Германии...
Начало в начале 2025 года, электрические мотоциклы Origin и Pulse официально дебютируют в Германии для общественного пользования.

Новые предложения электрических мотоциклов из Канады: Can-Am Origin и Can-Am Pulse.

Недавно появилось много слухов об электромотоциклах, но они так и не попали на рынок. Однако канадский производитель мотоциклов Can-Am движется вперед с двумя моделями, которые должны появиться на полках Германии в ближайшие месяцы. Компания Bombardier Recreational Products (BRP), владеющая Can-Am, раскрыла подробности об этих новых электромотоциклах - Pulse и Origin.

Оба модели оснащены одинаковым двигателем E-Power от Rotax, доступным в вариантах мощностью 11 кВт/15 л.с. или 35 кВт/48 л.с. Водитель может выбрать один из четырех режимов езды: Normal, Sport, Eco и Rain. Одной из примечательных особенностей этих электромотоциклов является жидкостное охлаждение, которое поддерживает оптимальную рабочую температуру для зарядного устройства, инвертора, двигателя и батареи.

Батарея довольно компактная, всего 8,9 кВт·ч. Базовая модель Pulse обещает пройти 160 километров в городском цикле, а эндуро-версия - 145 километров на одном заряде. Can-Am не предоставляет подробностей о предполагаемом небольшом запасе хода при бездорожье, что указывает на то, что компания в основном ориентируется на городское использование этих электромотоциклов. Время зарядки от 20 до 80 процентов составляет 50 минут. К счастью, мотоциклы Can-Am оснащены обратной передачей для маневрирования в тесных пространствах.

Оба электромотоцикла с одной колеей оснащены 10,25-дюймовым сенсорным дисплеем в качестве приборной панели, встроенным Apple CarPlay для навигации и других приложений. Кроме того, приложение "BRP Go!" позволяет подключить мотоцикл к смартфону пользователя.

Батарея под крышкой, похожей на бензобак

Внешне эти угловатые электромотоциклы могут напоминать традиционные модели, так как между сиденьем и приборной панелью имеется крышка, похожая на бензобак. Однако под крышкой находятся батарея и электроника, а двигатель расположен между этой блок и задним колесом, образуя единый блок с односторонним рычагом. К характерным особенностям относятся прямоугольные фары с уникальной световой подписью LED и желтые неоновые акценты.

Мотоциклы уже можно персонализировать на немецком сайте Can-Am. Базовая модель Pulse стоит от €16,900, а эндуро-версия Origin - на €600 дороже.

Электромобильность от Can-Am включает в себя две модели, Pulse и Origin, обе оснащенные двигателем E-Power от Rotax с вариантами мощности 11 кВт/15 л.с. или 35 кВт/48 л.с. Интересно, что батарея, несмотря на то, что она расположена под крышкой, похожей на бензобак, позволяет использовать обратную передачу в тесных пространствах.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

ADAC считает только одну модель "исключительно превосходной": вот лучшие электромобили, которые они рекомендуют.
Авто

ADAC считает только одну модель "исключительно превосходной": вот лучшие электромобили, которые они рекомендуют.

Несмотря на снижение притока популярности электромобилей, их продвижение по-прежнему ускоряется. ADAC определил лучшую модель по всем категориям в сравнительном тестировании.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
ID.7 GTX, представленный в вариантах седан и универсал, может разогнаться от нуля до 100 км/ч менее...
Авто

Volkswagen ID.7 GTX: автомобиль на большие расстояния с возможностями, подобными спринту

Volkswagen ID.7 GTX: автомобиль на большие расстояния с возможностями, подобными спринту С Volkswagen ID.7 GTX компания предлагает самый мощный электрический седан. Благодаря дополнительному двигателю, который влияет на расход и запас хода, но существенно повышает удовольствие от вождения. Бadge GTX уже знаком по флагманским моделям серии ID Volkswagen. Первыми

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно

Последние

Трамп обостряет проблемы на южной границе, противостоя Харрис и иммигрантское население.
Политика

Трамп обостряет проблемы на южной границе, противостоя Харрис и иммигрантское население.

Во время поездки в Аризону Трамп изображает мигрантов в целом как угрозу. Кроме того, он обвиняет своего политического соперника Харриса в ответственности за правонарушения, связанные с мигрантами.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Производство солнечной энергии в Германии достигает беспрецедентного пика в июле.
Главные темы

Производство солнечной энергии в Германии достигает беспрецедентного пика в июле.

В июле Германия установила потрясающий пик солнечной генерации на уровне 10,1 тераватт-часа, сообщает Федеральное министерство экономики. Это примерно 7-процентный рост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В целом,Источники возобновляемой энергии смогли произвести в...

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Потенциальное вторжение в воздушную территорию НАТО
Политика

Потенциальное вторжение в воздушную территорию НАТО

Факультет поддержки базы НАТО в Гейльнкеркене работает на втором по высоте уровне безопасности, что требует отделения персонала и оставляет после себя многочисленные непокрытые запросы.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Победил на переговорах: Путин беседовал с Трампом на саммите G20 в июле 2017 года.
Политика

Лидер СДПГ утверждает, что без поставки оружия Украина столкнется с полным уничтожением.

Лидер СДПГ утверждает, что без поставки оружия Украина столкнется с полным уничтожением. Перед выборами в ландтаги Тюрингии и Саксонии лидер СДПГ СASKИЯ ЭСКЕН усиливает военную поддержку Украины против России. Канцлер ОЛАФ ШОЛЬЦ работает над справедливым и устойчивым миром, заявила Эскен в интервью газетам Funke Media Group. "Пока ПУТИН не

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно