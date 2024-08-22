Новые предложения электрических мотоциклов из Канады: Can-Am Origin и Can-Am Pulse.

Недавно появилось много слухов об электромотоциклах, но они так и не попали на рынок. Однако канадский производитель мотоциклов Can-Am движется вперед с двумя моделями, которые должны появиться на полках Германии в ближайшие месяцы. Компания Bombardier Recreational Products (BRP), владеющая Can-Am, раскрыла подробности об этих новых электромотоциклах - Pulse и Origin.

Оба модели оснащены одинаковым двигателем E-Power от Rotax, доступным в вариантах мощностью 11 кВт/15 л.с. или 35 кВт/48 л.с. Водитель может выбрать один из четырех режимов езды: Normal, Sport, Eco и Rain. Одной из примечательных особенностей этих электромотоциклов является жидкостное охлаждение, которое поддерживает оптимальную рабочую температуру для зарядного устройства, инвертора, двигателя и батареи.

Батарея довольно компактная, всего 8,9 кВт·ч. Базовая модель Pulse обещает пройти 160 километров в городском цикле, а эндуро-версия - 145 километров на одном заряде. Can-Am не предоставляет подробностей о предполагаемом небольшом запасе хода при бездорожье, что указывает на то, что компания в основном ориентируется на городское использование этих электромотоциклов. Время зарядки от 20 до 80 процентов составляет 50 минут. К счастью, мотоциклы Can-Am оснащены обратной передачей для маневрирования в тесных пространствах.

Оба электромотоцикла с одной колеей оснащены 10,25-дюймовым сенсорным дисплеем в качестве приборной панели, встроенным Apple CarPlay для навигации и других приложений. Кроме того, приложение "BRP Go!" позволяет подключить мотоцикл к смартфону пользователя.

Батарея под крышкой, похожей на бензобак

Внешне эти угловатые электромотоциклы могут напоминать традиционные модели, так как между сиденьем и приборной панелью имеется крышка, похожая на бензобак. Однако под крышкой находятся батарея и электроника, а двигатель расположен между этой блок и задним колесом, образуя единый блок с односторонним рычагом. К характерным особенностям относятся прямоугольные фары с уникальной световой подписью LED и желтые неоновые акценты.

Мотоциклы уже можно персонализировать на немецком сайте Can-Am. Базовая модель Pulse стоит от €16,900, а эндуро-версия Origin - на €600 дороже.

Электромобильность от Can-Am включает в себя две модели, Pulse и Origin, обе оснащенные двигателем E-Power от Rotax с вариантами мощности 11 кВт/15 л.с. или 35 кВт/48 л.с. Интересно, что батарея, несмотря на то, что она расположена под крышкой, похожей на бензобак, позволяет использовать обратную передачу в тесных пространствах.

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