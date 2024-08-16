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Федеральные земли ГерманииНовостиСуд Европейского Союза

Новые обвинения против семейного врача за поддельные коронавирусные сертификаты

В середине июня Региональный суд Дрездена приговорил врача ЗГ к лишению свободы за выдачу ложных сертификатов о короне. В этом случае было зафиксировано 1000 случаев, но есть и больше.

 and  Carmen Simpson
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- Новые обвинения против семейного врача за поддельные коронавирусные сертификаты

Примерно через два месяца после осуждения за подделку сертификатов COVID-19 прокуратура Дрездена предъявила новому обвинению врачу общей практики из Моррицбурга. Врача подозревают в выдаче еще 349 таких "ложных сертификатов здоровья" в ноябре 2021 и январе 2022 года, из которых 167 считаются "особо тяжкими". Врач якобы получила около 17 000 евро за так называемые "вежливые сертификаты".

67-летняя женщина обвиняется в выдаче сертификатов пациентам в своей практике или на двух коллективных мероприятиях в Мосбурге и Оттенбурге в Верхней Баварии, в которых говорилось, что они освобождены от ношения масок, имеют неограниченный запрет на вакцинацию любого вида или что тесты на COVID-19 могут проводиться только слюной по медицинским показаниям. В большинстве случаев не проводилось предварительное обследование физического состояния получателей, не было анамнеза или осмотра, и не уточнялись медицинские findings. Теперь Региональный суд Дрездена должен решить об адmissibility этого обвинения и назначить дату основного судебного разбирательства.

На первом судебном процессе там женщину в середине июня приговорили к двум годам и восьми месяцам лишения свободы за подделку около 1000 сертификатов COVID-19 на общую сумму почти 48 000 евро. Апелляции прокуратуры и защиты все еще находятся в процессе. Судя по всему, она выдавала пожизненные освобождения от ношения масок и от быстрых тестов с помощью нософарингеальных мазков, а также неограниченный запрет на вакцинацию по заказу на пяти коллективных мероприятиях по всей стране.

Ее действия были описаны как "высоко криминальные", и ей был назначен трехлетний профессиональный запрет, но ордер на арест был приостановлен с условием отчета. Это означало, что женщина была освобождена после почти 16 месяцев предварительного заключения - до тех пор, пока приговор не вступил в силу.

Региональный суд Дрездена должен решить вопрос об admissibility нового обвинения против врача общей практики, предъявленного прокуратурой Дрездена. Если вина будет доказана, она может столкнуться с аналогичными последствиями, что и женщина на первом суде, которая была осуждена за подделку сертификатов COVID-19 и получила срок лишения свободы два года и восемь месяцев.

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