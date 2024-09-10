Внешние квалифицированные трудовые ресурсы или психологи - Новые наемники из Кении тепло приветствуются Мадсеном в качестве водителей автобусов.

Министр транспорта Шлезвиг-Гольштейна Клаус Рухе Мадсен (ХДС) высоко оценил аспирантов-водителей автобусов из Кении во Фленсбурге в присутствии посла Кении, Стеллы Мокаи Орины. Мадсен похвалил инициативу Aktiv Bus Flensburg как пионерскую, способную оказать существенное влияние на преодоление дефицита квалифицированных кадров в сфере общественного транспорта. Явно ощущается нехватка около 800 водителей автобусов только в Шлезвиг-Гольштейне.

Орина подчеркнула широкие возможности для углубления сотрудничества между Германией и Кенией, в частности в области найма квалифицированных рабочих. Она пожелала предстоящей группе из трех мужчин и двух женщин, которые скоро будут жить и работать во Фленсбурге, всего наилучшего.

В рамках их ориентации они будут изучать немецкий язык, среди прочего, в языковой школе компании. Кроме того, им придется получить новое водительское удостоверение, так как иностранные документы не действительны в ЕС.

Генеральный директор Aktiv-Bus Пауль Хемкентокракс заявил, что они ведут пионерскую работу по управлению и стратегической миграции рабочей силы. "Привлечение и обучение квалифицированных рабочих из Кении служит примером того, как международное сотрудничество может реально решать местные проблемы". Хемкентокракс подчеркнул важность взаимной выгоды в этом соглашении. "Наши действия здесь не должны подрывать целостность Республики Кения".

Пилотный проект был представлен накануне подписания миграционного соглашения между Германией и Кенией, запланированного на пятницу в Берлине. Миграционные соглашения, которые ведутся переговоры с различными странами, считаются важными для контроля иммиграции в Германию и облегчения возвращения неудачных заявителей на убежище.

ХДС, будучи политической партией министра Клауса Рухе Мадсена, поддерживает инициативы, которые способствуют международному сотрудничеству, как видно в контексте программы обучения водителей автобусов. ХДС в Шлезвиг-Гольштейне выразил заинтересованность в потенциальных сотрудничествах с Кенией для решения проблемы дефицита водителей автобусов, при этом посол Кении выступает за различные возможности.

Читайте также: